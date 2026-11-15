Korn w Krakowie w 2026 roku - CZASÓWKA. O której godzinie zespół wyjdzie na scenę TAURON Areny? Informacje organizacyjne

Korn naprawdę ani myśli o tym, aby zwalniać tempo. Formacja co prawda wciąż zwleka z wydaniem nowej muzyki, jednak pomimo tego od lat bardzo dużo koncertuje.

Nie inaczej rzecz się ma także i w tym roku. Amerykańska ikona nu metalu jest obecnie w trakcie swojej jesiennej trasy koncertowej, zorientowanej na tereny Europy. Ku uciesze fanów i fanek z Polski, w jej ramach zespół zawita także nad Wisłę!

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Korn w Krakowie w 2026 roku. Jak przedstawia się harmonogram godzinowy wydarzenia?

Tym razem formacja za cel swojej wizyty obrała Kraków. Koncert odbędzie się już we wtorek 17 listopada, oczywiście w tamtejszej TAURON Arenie. W roli supportu na wydarzeniu zaprezentuje się kapela Pixel Grip, a gościa specjalnego formacja Architects.

Od wyczekiwanego koncertu dzieli nas coraz mniej czasu! Właśnie poznaliśmy harmonogram imprezy, który przedstawia się następująco:

18:00 Otwarcie drzwi

19:20 Pixel Grip

20:10 Architects

21:25 Korn

Uwaga! Podane godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Z uwagi na Twój komfort i bezpieczeństwo, na teren imprezy masowej będzie możliwe wejście z torbą/nerka/torebką lub innym przedmiotem służącym do przechowywania rzeczy w wymiarach NIE większych niż 21 cm × 15 cm × 6 cm (długość x wysokość x grubość).

Jeśli zdecydujesz się na przyniesienie ze sobą wyżej opisanego przedmiotu, wejście na teren imprezy masowej może zająć Ci więcej czasu ze względu na kontrolę bezpieczeństwa

Bilety wciąż są dostępne na LiveNation.pl

Co ciekawe, koncert w Krakowie będzie 14. wizytą Korna w Polsce od 2000 roku. To w czerwcu 26 lat temu zespół zagrał w naszym kraju po raz pierwszy. Więcej o tym wydarzeniu przeczytasz poniżej:

Co z nową muzyką Korna?

Przypominamy, że wciąż na ten moment dyskografię Korna zamyka album Requiem, wydany w lutym 2022 roku. Od jego premiery minie już dosłownie za moment pięć lat. Jeśli do tego czasu grupa nie wyda nowego krążka (szanse są raczej marne), to będziemy mieli do czynienia z najdłuższą w całej jej dotychczasowej karierze przerwą wydawniczą.

Co prawda jeszcze przed wydaniem Requiem muzycy Korna zapewniali, że już pracują nad nowym materiałem, takowy wciąż jednak nie ujrzał światła dziennego. W 2024 roku Brian "Head" Welch zapowiadał, że prace wre i rychło można się spodziewać premiery pierwszych tego efektów. Czas jednak mijał i dopiero we wrześniu tego roku Mark Bennett, technik perkusyjny Luziera, ujawnił, że partie perkusyjne na nadchodzący krążek Korna zostały już nagrane. Pozostaje więc czekać na nowe informacje!

Oto numery, które najczęściej na żywo gra grupa Korn. Top 10 słynnych kompozycji: