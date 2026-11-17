Perkusista zespołu Avatar broni Larsa Ulricha. "Idźcie na koncert Metalliki, a zwali Was z nóg"

Nie od dziś wiadomo, że Lars Ulrich, współzałożyciel Metalliki, jest chętnie krytykowany w przestrzeni medialnej. Wiele osób zarzuca mu, że jego umiejętności perkusyjne nie są zbyt dobre. Sam Ulrich, w niejednym wywiadzie, przyznał, że nauczył się sobie radzić z hejtem w sieci i nie zamierza się przejmować negatywnymi wpisami.

Z tego typu opiniami zdecydowanie nie zgadza się John Alfredsson, perkusista szwedzkiej grupy Avatar. Latem 2026 roku jego zespół zagrał cztery koncerty jako support Metalliki w ramach trasy M72, dzięki czemu muzyk miał szansę z bliska obserwować swojego idola. Muzyk nie zamierzał gryźć się w język.

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Mogę powiedzieć jedno: każdy, kto uważa, że Lars jest beznadziejny, niech pójdzie teraz na koncert Metalliki. Idźcie zobaczyć ich na żywo w 2026 roku, a zwali Was z nóg. Poza tym wszyscy Ci, którzy mówią, że jest słaby, zazwyczaj sami są od niego gorsi. Zagraliśmy z nimi cztery koncerty tego lata i oglądałem każdy z nich od początku do końca. Lars jest na cholernym szczycie. Jest niesamowicie dobry –podkreślił stanowczo członek formacji Avatar w wywiadzie dla programu Krogi.

John Alfredsson będzie miał również okazję w 2027, aby z bliska przypatrywać się perkusiście Metalliki na żywo. Legendarna formacja ogłosiła 12 stadionowych koncertów, które odbędą się w maju i czerwcu. Pierwszy występ zaplanowano na 8 maja (odbędzie się on w kanadyjskim Vancouver). Avatar, podobnie jak Limp Bizkit, będzie towarzyszyć Jamesowi Hetfieldowi i spółce na wszystkich tych występach.

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Alfredsson, we wspomnianym wywiadzie, przyznał, że to właśnie Lars Ulrich zainspirował go do zostania perkusistą. Kluczowy był koncert Metalliki z Orkiestrą Symfoniczną z San Francisco (S&M), który nagrał ze szwedzkiej telewizji na kasetę VHS.

–Oglądałem to w kółko, ponieważ mieli tam świetne ujęcia kamer na perkusję. Słyszałem wcześniej Metallikę, ale tylko z teledysków i płyt. Wtedy po raz pierwszy dostałem materiał pokazujący perkusistę z różnych perspektyw. Mogłem to po prostu analizować, uczyć się i myśleć: "Wow, on uderza w coś także stopą. Co to jest? Aha, to bęben basowy". Lars gra w bardzo edukacyjny sposób –podsumował perkusista szwedzkiego zespołu w programie Krogi.

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