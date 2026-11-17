Limp Bizkit po raz pierwszy na Wacken! Fani czekali na ten debiut

To wiadomość, która zelektryzowała fanów ciężkiego grania! Organizatorzy jednego z największych festiwali metalowych na świecie, Wacken Open Air, ogłosili kolejnych artystów, którzy pojawią się na scenie podczas przyszłorocznej edycji. Prawdziwą bombą jest informacja, że do składu dołącza Limp Bizkit. Ikony nu-metalu zagrają na tej legendarnej imprezie po raz pierwszy w historii, co dla wielu będzie wydarzeniem absolutnie wyjątkowym.

Przypomnijmy, że festiwal Wacken Open Air odbędzie się w dniach 28-31 lipca 2027 roku, a występ Limp Bizkit już teraz zapowiada się na jeden z najważniejszych momentów całego wydarzenia.

Najważniejsze światowe zespoły nu metalowe. Oto ranking grup, które odmieniły oblicze współczesnego rocka i metalu

Nie tylko Limp Bizkit. Slash i Killswitch Engage w składzie

Nowe ogłoszenie to prawdziwa gratka dla miłośników różnych odcieni rocka i metalu. Obok Limp Bizkit na liście pojawiły się inne wielkie nazwiska. Na scenie Wacken zobaczymy również legendarnego gitarzystę Slasha w towarzystwie Mylesa Kennedy’ego i The Conspirators. To gwarancja potężnej dawki hardrockowej energii.

Z kolei fani metalcore’u z pewnością ucieszą się z obecności Killswitch Engage, którzy przygotowali dla publiczności ekskluzywny program oparty na kultowym albumie „Alive Or Just Breathing”. Wśród ogłoszonych zespołów znaleźli się także m.in. punkowi weterani z Cockney Rejects, niemieccy rockmani z Donots oraz formacje Wargasm i Slomosa.

Organizatorzy: "Muzyka płynęła prosto z serca"

Twórcy festiwalu od lat stawiają na różnorodność, prezentując zarówno gigantów sceny, jak i obiecujących debiutantów. Tegoroczne ogłoszenia tylko to potwierdzają. Na scenach będzie można usłyszeć nu metal, hard rock, punk, a nawet death metal.

„Metal rozwija się dzięki swojej różnorodności oraz dzięki temu, że nowe zespoły nieustannie wypracowują własne, unikalne brzmienie. I właśnie to chcemy świętować w Wacken!” – mówi twórca WOA, Thomas Jensen. „Niezależnie od tego, czy mowa o klasycznym heavy metalu, jego ekstremalnych podgatunkach czy solidnej dawce punk rocka – najważniejsze, by muzyka płynęła prosto z serca i łączyła ludzi. Już nie mogę się doczekać przyszłorocznej edycji” – dodaje.

Trwają przygotowania na przyjęcie fanów

Chociaż do festiwalu pozostało jeszcze trochę czasu, na terenie imprezy już teraz trwają intensywne prace. Organizatorzy dbają o rozbudowę infrastruktury i przygotowanie pól namiotowych, by zapewnić uczestnikom jak największy komfort.

Jak podkreśla drugi z założycieli, Holger Hübner, ogromnym wsparciem są sami fani. „Z niecierpliwością czekamy na to, ażeby w 2027 roku ponownie powitać gości z całego świata!” – mówi. Aby ułatwić dotarcie na festiwal, nawiązano współpracę z firmą Travelcircus, która przygotowała specjalne pakiety podróżne obejmujące transport i zakwaterowanie.

Kto zagra na Wacken Open Air 2027?

Do ogłoszonych wcześniej gwiazd dołączyła właśnie nowa, potężna grupa artystów. Wśród nich znaleźli się: Bülent Ceylan, Celestial Sanctuary, Cockney Rejects, Donots, Faetooth, Fulci, Imperial Age, Karen Dió, Killswitch Engage, Left to Suffer, Limp Bizkit, Primal Fear, Rumkicks, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Slomosa, South Arcade, The Hebridean Sheep, UK Subs, Wargasm oraz Witch Fever.

Wcześniej swój udział w festiwalu potwierdzili m.in.: Avatar, Beast In Black, Belphegor, Cavalera Conspiracy, Children Of Bodom, DragonForce, Electric Callboy, Five Finger Death Punch, HammerFall, Heaven Shall Burn, Helloween, Jinjer, Knocked Loose, Napalm Death, Overkill i U.D.O.

Kto zagra w Polsce w 2027 roku? Na te koncerty rockowe i metalowe czekamy najbardziej: