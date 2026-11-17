Miłośnicy rodzimych brzmień mają powody do radości, ponieważ latem 2027 roku powróci wspierany przez T-Mobile festiwal ZORZA. Dawid Podsiadło po raz kolejny zachęca muzyków do wspólnego eksperymentowania na scenie. Druga odsłona imprezy przebiegnie pod hasłem „sztuka przyciągania”, co ma symbolizować budowanie nowych doświadczeń poprzez spotkania wykonawców z widownią. W nadchodzącej edycji siły połączą twórcy z różnych pokoleń, reprezentujący odmienne gatunki i wrażliwości. Rezultatem tej współpracy będzie sześć unikalnych projektów stworzonych wyłącznie z myślą o tym wydarzeniu.

Autor: ZORZA/ Materiały prasowe

ZORZA 2027 - kto wystąpi z Dawidem Podsiadło?

W drugiej odsłonie ZORZY kluczową rolę odgrywają zaskakujące kolaboracje muzyczne. Organizatorzy zrezygnowali z typowego dla festiwali programu i postawili na wspólne występy artystów funkcjonujących na co dzień w zupełnie innych stylach.

W ramach głównej sceny zaplanowano następujące występy:

• Dawid Podsiadło oraz Vito Bambino stworzą pełnowymiarowy projekt spajający muzykę pop, soul i brzmienia alternatywne, rozwijając swoją doskonale znaną słuchaczom sceniczną chemię.

• Dawid Podsiadło w duecie z Soblem to zestawienie dwóch niezwykle popularnych twórców, którzy zmiksują alternatywny pop z nowoczesnymi elementami o rapowym rodowodzie.

• Daria Zawiałow i Brodka połączą swoje wyraziste osobowości, co zwiastuje powstanie całkowicie świeżego, bezkompromisowego i trudnego do przewidzenia materiału.

• Mrozu wspólnie z Fukajem zaserwują mieszankę hip-hopowej energii, funkowego rytmu oraz brzmienia żywych instrumentów, co ma szansę stać się jednym z największych zaskoczeń imprezy.

• Kasia Lins oraz Szczyl skupią się w swojej twórczości na odważnych eksperymentach, wykorzystaniu gitar i odkrywaniu nieznanych dotąd muzycznych ścieżek.

• Hubert. i zespół Kosmonauci zaprezentują znane już piosenki tego wykonawcy w zupełnie świeżych odsłonach, które powstaną dzięki zderzeniu hip-hopu z jazzową improwizacją.

Właśnie tak skonstruowany program sprawia, że festiwal ZORZA 2027 mocno odróżnia się od konkurencyjnych imprez muzycznych. Każda z zapowiedzianych kolaboracji stanowi odrębną całość, którą artyści opracują od zera specjalnie dla festiwalowej widowni.

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Dawid Podsiadło komentuje przygotowania do festiwalu ZORZA 2027

Inicjator całego przedsięwzięcia otwarcie przyznaje, że nadchodząca odsłona imprezy ma dla niego wyjątkowe znaczenie. Bazując na wiedzy zdobytej w 2025 roku, twórcy zamierzają wznieść muzyczne kolaboracje na jeszcze wyższy poziom.

„Sam najbardziej lubię w tym festiwalu to, że mogę się spotkać z kimś, kogo muzyki słucham, i sprawdzić, co możemy razem wymyślić” – mówi Dawid Podsiadło.

Wokalista zaznacza także, że wspólne działania z Soblem planował już od dłuższego czasu, natomiast występ z Vito Bambino pozwoli im przekuć prywatną przyjaźń w artystyczny materiał. Muzyk z dużym zainteresowaniem przygląda się również pozostałym duetom.

„Do drugiej edycji ZORZY podchodzimy już z większym doświadczeniem. Wiemy, co się sprawdziło, co możemy poprawić, ale muzycznie wciąż chcemy więcej” – dodaje muzyk.

Gdzie i kiedy odbędzie się ZORZA 2027? Lista miast i dokładne daty

Trasa drugiej edycji ZORZY ponownie obejmie sześć lokalizacji w całej Polsce. Pierwsze koncerty wystartują na początku czerwca, a finał zaplanowano na koniec sierpnia.

Kraków: 4-5 czerwca 2027 - Lotnisko Rakowice-Czyżyny

4-5 czerwca 2027 - Lotnisko Rakowice-Czyżyny Wrocław: 25-26 czerwca 2027 - AWF Wrocław

25-26 czerwca 2027 - AWF Wrocław Poznań: 16-17 lipca 2027 - Lotnisko Poznań-Ławica

16-17 lipca 2027 - Lotnisko Poznań-Ławica Warszawa: 30-31 lipca 2027 - Lotnisko Bemowo (Warszawa-Babice)

30-31 lipca 2027 - Lotnisko Bemowo (Warszawa-Babice) Gdańsk: 13-14 sierpnia 2027 - Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

13-14 sierpnia 2027 - Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk Katowice: 27-28 sierpnia 2027 - Lotnisko Muchowiec

Warto podkreślić, że dotychczasowe ogłoszenia stanowią zaledwie ułamek festiwalowych atrakcji. W nadchodzących miesiącach organizatorzy ujawnią nazwiska kolejnych wykonawców oraz szczegóły projektów, które zrealizowane zostaną poza główną sceną.

Kiedy rusza sprzedaż biletów na festiwal ZORZA 2027? Harmonogram

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej odsłonie festiwalu ZORZA powinny zanotować kilka kluczowych terminów. Zarówno etap przedsprzedaży, jak i otwarta dystrybucja wejściówek wystartują w listopadzie 2026 roku.

• 18 listopada o godzinie 12:00 rozpocznie się przedsprzedaż dedykowana klientom sieci T-Mobile, którzy korzystają z programu Magenta Moments.

• 19 listopada o godzinie 12:00 ruszy pula przedsprzedażowa przygotowana dla subskrybentów usługi Allegro Smart!

• 20 listopada o godzinie 12:00 wystartuje regularna sprzedaż dostępna dla wszystkich chętnych.

Dystrybucja wejściówek na to wydarzenie będzie prowadzona wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego eBilet.pl.

Nadchodząca ZORZA 2027 z pewnością przyniesie słuchaczom mnóstwo muzycznych zaskoczeń. Zamiast tradycyjnych występów publiczność otrzyma unikalne kolaboracje gwiazd, odświeżone wersje utworów oraz widowiska przygotowane wyłącznie na tę jedną trasę. Który z zapowiedzianych duetów intryguje was najbardziej?