Kerry King wraca z nowym krążkiem! Znamy datę premiery The End of All Gods i mamy pierwszy singiel

W 2024 roku na rynku ukazał się debiutancki solowy album album Kerry'ego Kinga, gitarzysty Slayera. Muzyk do współpracy zaprosił gitarzystę Phila Demmela (ex-Machine Head), basistę Kyle'a Sandersa (Hellyeah), perkusistę Paula Bostapha (Slayer), a także wokalistę Marka Oseguedę z Death Angel. Efektem był krążek ukazał się From Hell I Rise. Już wiadomo, że w 2027 doczeka się on swojego następcy.

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King zapowiedział, że jego druga płyta, zatytułowana The End of All Gods, pojawi się na półkach sklepowych 12 lutego 2027 roku nakładem Reigning Phoenix Music. Pierwszą zapowiedzią całości jest bezkompromisowy singiel My War. Towarzyszy mu postapokaliptyczny teledysk w reżyserii Vicente Cordero.

A czego mogą spodziewać się po fani po kolejnym wydawnictwie? Gitarzysta przyznał otwarcie, w rozmowie z brazylijską odsłoną magazynu Rolling Stone, że stawia na kontynuację drogi, która została obrana przy okazji pierwszego albumu. –To będzie naturalne rozszerzenie tego, co zrobiliśmy na debiucie. Chcę po prostu robić swoje –zapowiedział.

Na albumi znajdzie się 11 utworów. Tak prezentuje się tracklista:

Gospel Flatline Executioners Diversions My War Adversary/No Tolerance Insurgent Retaliate Retribution Driving The Nails The End of All Gods

Warto wspomnieć, że w otwierającym numerze gościnnie pojawi się Damian Priest, gwiazda federacji WWE i wieloletni przyjaciel Kinga. Wrestler wygłosi w nim po hiszpańsku melorecytowany tekst napisany przez gitarzystę.

Okładkę płyty zaprojektował Dusty Peterson, całość wyprodukował z kolei Josh Wilbur. Nagrania odbyły się w studiach NRG w North Hollywood oraz Total Access w Redondo Beach, a skład zespołu pozostał niezmieniony.

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Zespół Kerry'ego Kinga nie zamierza zwalniać tempa także na scenie. W maju, czerwcu i wrześniu 2027 roku formacja wyruszy w potężną trasę koncertową razem z Megadeth oraz Anthraxem.

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