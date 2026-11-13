U2 uchyliło rąbka tajemnicy przed wielką trasą! Tak będzie wyglądać scena na koncertach w 2027

Muzycy U2 obecnie intensywnie przygotowują się do trasy stadionowej The Greatest Show On Earth. Przypomnijmy, że rozpocznie się ona w lutym 2027 roku. Najpierw irlandzki kwartet zagra w Meksyku oraz w Ameryce Południowej. Z kolei pod koniec kwietnia Bono i spółka przeniosą się na Stary Kontynent (niestety, na rozpisce zabrakło Polski).

Grupa w jej trakcie będzie promować swój najnowszy album Carnaval De Luz (recenzję całości znajdziecie na naszej stronie internetowej). Tymczasem członkowie U2 pokazali... pierwsze wizualizacje scenografii, jaką zobaczą fani na całym świecie.

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Wszystko wydarzyło się w trakcie wywiadu dla stacji iHeartRadio. Na pierwszym ujęciu mogliśmy zobaczyć widok z lotu ptaka. Scena jest w dużej mierze zasłonięta gigantyczną czerwoną kurtyną. Nie brakuje dwóch długich wybiegów. Po lewej stronie nad sceną unosi się złoty księżyc, natomiast po prawej umieszczono słońce.

Nie możemy Wam powiedzieć, co kryje się za kurtyną, bo musielibyśmy Was zabić. Ale za tą kurtyną będzie się działo naprawdę sporo. Bawimy się samą ideą show-biznesu. Nigdy nie myśleliśmy o sobie jako o części show-biznesu. Dla nas to tworzenie sztuki. To więc mała zabawa szamanizmem i show-biznesem –powiedział, w trakcie rozmowy, wokalista U2.

Dodał także, że formacja Pink Floyd miała mur (w trakcie trasy promującej album The Wall), a "my mamy czerwone kurtyny".

Nowa trasa to pierwsze stadionowe koncerty U2 od czasu zakończenia w 2019 roku trasy The Joshua Tree Tour, którą zobaczyły niemal 3 miliony fanów. Później grupa, na przełomie 2023 i 2024, zagrała serię 40 wyprzedanych koncertów w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas.

U2 powróciło z nowym albumem

13 listopada 2026 ukazał się długo oczekiwany studyjny album U2 zatytułowany Carnaval De Luz. –To chaotyczny, prowokacyjny i uduchowiony zbiór piosenek –zapowiedział, cytowany w informacji prasowej, gitarzysta The Edge.

Carnaval De Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jacknife Lee. Utwory będą poruszać tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających, mrocznych sił.

Oto pięć ciekawostek o albumie All That You Can't Leave Behind od U2: