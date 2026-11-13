Zmierzyli się z legendą Maanamu. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w nowej wersji kultowego hitu z nadchodzącej płyty Męskiego Grania 2026!

Redakcja Eska ROCK
2026-11-13 12:21

Na to wykonanie czekali fani tegorocznej trasy Męskiego Grania! Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmierzyli się z legendą, nagrywając własną wersję kultowego hitu Maanamu „Kocham Cię, kochanie moje”. Singiel właśnie trafił do sieci i jest zapowiedzią dwupłytowego albumu, na którym znalazły się także covery m.in. „Tańcz, głupia, tańcz” czy „Tyle słońca w całym mieście”.

Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino śpiewają na scenie Męskiego Grania. O nowym albumie przeczytasz na EskaRock.
Autor: Lesław Kopecki/ Materiały prasowe

Herbut, Zalia i Vito Bambino w kultowym hicie Maanamu

To jedno z tych wykonań, na które czekali fani! Męskie Granie Orkiestra 2026 w składzie: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino wzięła na warsztat absolutną legendę polskiej muzyki. Mowa o utworze „Kocham Cię, kochanie moje” z repertuaru zespołu Maanam, który w nowej aranżacji promuje nadchodzącą płytę z tegorocznej trasy. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, pozwalając słuchaczom poczuć na nowo energię, która tego lata towarzyszyła koncertom w całej Polsce. To właśnie takie nieoczywiste interpretacje i spotkania artystyczne stały się znakiem rozpoznawczym kultowego już wydarzenia.
Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny

Premiera płyty Męskie Granie 2026

Letnia trasa koncertowa, uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń na muzycznej mapie Polski, ponownie zostanie uwieczniona na albumie. Fani, którzy bawili się pod sceną w jednym z sześciu miast, będą mogli wrócić do tych wspomnień dzięki dwupłytowemu wydawnictwu. Premiera albumu „Męskie Granie 2026” została zaplanowana na 27 listopada. Ci, którzy nie mogą doczekać się fizycznej wersji krążków, już teraz mogą zamówić je w przedsprzedaży. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy przez całe wakacje śpiewali największe polskie przeboje razem z artystami.

Co jeszcze znajdzie się na albumie?

Nowa wersja hitu Maanamu to tylko przedsmak tego, co znajdzie się na płycie. Jak co roku, orkiestra poza autorskimi singlami przygotowała własne wersje klasyków. W tym roku Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino sięgnęli również po takie utwory jak „Tańcz, głupia, tańcz”, „Ten sen” czy „Tyle słońca w całym mieście”. Oczywiście na albumie nie mogło zabraknąć tegorocznych hymnów trasy, czyli singli „Nareszcie” oraz „Tańczę”. To właśnie te piosenki rozgrzewały wielotysięczną publiczność podczas 17. edycji wydarzenia.

„Muzyka nie zna granic”

Letnia trasa obfitowała w projekty specjalne, wielkie powroty, a także dała szansę debiutantom, którzy po raz pierwszy mogli zaprezentować się tak licznej publiczności. Organizatorzy podkreślają, że siłą projektu jest łączenie różnych światów muzycznych. – Męskie Granie od lat udowadnia, że najciekawsze muzyczne historie rodzą się ze spotkań artystów reprezentujących różne pokolenia, wrażliwości i muzyczne światy. Album Męskie Granie 2026 jest zapisem tej wyjątkowej energii: twórczych dialogów, nieoczywistych połączeń i nowych interpretacji, które pokazują, jak wiele może wydarzyć się, gdy muzyka nie zna granic – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.
Wszystkie Orkiestry Męskiego Grania - czy pamiętasz ich skład? Sprawdź w quizie!
Pytanie 1 z 15
Ile osób stworzyło pierwszą Orkiestrę Męskiego Grania?

ROLKI