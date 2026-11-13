Zmierzyli się z legendą Maanamu. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w nowej wersji kultowego hitu z nadchodzącej płyty Męskiego Grania 2026!

Herbut, Zalia i Vito Bambino w kultowym hicie Maanamu
To jedno z tych wykonań, na które czekali fani! Męskie Granie Orkiestra 2026
w składzie: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino
wzięła na warsztat absolutną legendę polskiej muzyki. Mowa o utworze „Kocham Cię, kochanie moje” z repertuaru zespołu Maanam, który w nowej aranżacji promuje nadchodzącą płytę z tegorocznej trasy.
Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, pozwalając słuchaczom poczuć na nowo energię, która tego lata towarzyszyła koncertom w całej Polsce. To właśnie takie nieoczywiste interpretacje i spotkania artystyczne stały się znakiem rozpoznawczym kultowego już wydarzenia.
Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny
Premiera płyty Męskie Granie 2026
Letnia trasa koncertowa, uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń na muzycznej mapie Polski, ponownie zostanie uwieczniona na albumie. Fani, którzy bawili się pod sceną w jednym z sześciu miast, będą mogli wrócić do tych wspomnień dzięki dwupłytowemu wydawnictwu.
Premiera albumu „Męskie Granie 2026”
została zaplanowana na 27 listopada
. Ci, którzy nie mogą doczekać się fizycznej wersji krążków, już teraz mogą zamówić je w przedsprzedaży. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy przez całe wakacje śpiewali największe polskie przeboje razem z artystami.
Co jeszcze znajdzie się na albumie?
Nowa wersja hitu Maanamu to tylko przedsmak tego, co znajdzie się na płycie. Jak co roku, orkiestra poza autorskimi singlami przygotowała własne wersje klasyków. W tym roku Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino
sięgnęli również po takie utwory jak „Tańcz, głupia, tańcz”, „Ten sen” czy „Tyle słońca w całym mieście”.
Oczywiście na albumie nie mogło zabraknąć tegorocznych hymnów trasy, czyli singli „Nareszcie”
oraz „Tańczę”
. To właśnie te piosenki rozgrzewały wielotysięczną publiczność podczas 17. edycji wydarzenia.
„Muzyka nie zna granic”
Letnia trasa obfitowała w projekty specjalne, wielkie powroty, a także dała szansę debiutantom, którzy po raz pierwszy mogli zaprezentować się tak licznej publiczności. Organizatorzy podkreślają, że siłą projektu jest łączenie różnych światów muzycznych.
– Męskie Granie od lat udowadnia, że najciekawsze muzyczne historie rodzą się ze spotkań artystów reprezentujących różne pokolenia, wrażliwości i muzyczne światy. Album Męskie Granie 2026 jest zapisem tej wyjątkowej energii: twórczych dialogów, nieoczywistych połączeń i nowych interpretacji, które pokazują, jak wiele może wydarzyć się, gdy muzyka nie zna granic – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.
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