Zmierzyli się z legendą Maanamu. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino w nowej wersji kultowego hitu z nadchodzącej płyty Męskiego Grania 2026!

Herbut, Zalia i Vito Bambino w kultowym hicie Maanamu

Igor Herbut - Koncert MUZO - Jasny

Premiera płyty Męskie Granie 2026

Co jeszcze znajdzie się na albumie?

„Muzyka nie zna granic”

Wszystkie Orkiestry Męskiego Grania - czy pamiętasz ich skład? Sprawdź w quizie! Pytanie 1 z 15 Ile osób stworzyło pierwszą Orkiestrę Męskiego Grania? Dwie Trzy Pięć Następne pytanie

To jedno z tych wykonań, na które czekali fani!w składzie:wzięła na warsztat absolutną legendę polskiej muzyki. Mowa o utworze „Kocham Cię, kochanie moje” z repertuaru zespołu Maanam, który w nowej aranżacji promuje nadchodzącą płytę z tegorocznej trasy. Singiel jest już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, pozwalając słuchaczom poczuć na nowo energię, która tego lata towarzyszyła koncertom w całej Polsce. To właśnie takie nieoczywiste interpretacje i spotkania artystyczne stały się znakiem rozpoznawczym kultowego już wydarzenia.Letnia trasa koncertowa, uznawana za jedno z najważniejszych wydarzeń na muzycznej mapie Polski, ponownie zostanie uwieczniona na albumie. Fani, którzy bawili się pod sceną w jednym z sześciu miast, będą mogli wrócić do tych wspomnień dzięki dwupłytowemu wydawnictwu. Premiera albumuzostała zaplanowana na. Ci, którzy nie mogą doczekać się fizycznej wersji krążków, już teraz mogą zamówić je w przedsprzedaży. To prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy przez całe wakacje śpiewali największe polskie przeboje razem z artystami.Nowa wersja hitu Maanamu to tylko przedsmak tego, co znajdzie się na płycie. Jak co roku, orkiestra poza autorskimi singlami przygotowała własne wersje klasyków. W tym rokusięgnęli również po takie utwory jak „Tańcz, głupia, tańcz”, „Ten sen” czy „Tyle słońca w całym mieście”. Oczywiście na albumie nie mogło zabraknąć tegorocznych hymnów trasy, czyli singlioraz. To właśnie te piosenki rozgrzewały wielotysięczną publiczność podczas 17. edycji wydarzenia.Letnia trasa obfitowała w projekty specjalne, wielkie powroty, a także dała szansę debiutantom, którzy po raz pierwszy mogli zaprezentować się tak licznej publiczności. Organizatorzy podkreślają, że siłą projektu jest łączenie różnych światów muzycznych. – Męskie Granie od lat udowadnia, że najciekawsze muzyczne historie rodzą się ze spotkań artystów reprezentujących różne pokolenia, wrażliwości i muzyczne światy. Album Męskie Granie 2026 jest zapisem tej wyjątkowej energii: twórczych dialogów, nieoczywistych połączeń i nowych interpretacji, które pokazują, jak wiele może wydarzyć się, gdy muzyka nie zna granic – mówi Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec.