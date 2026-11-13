Sad Smiles zaskoczyli fanów. Do współpracy zaprosili Zalewskiego i Johna Portera

Sad Smiles wydali nową płytę. Na krążku Zalewski i Porter!

Zespół Sad Smiles zaserwował fanom prawdziwą niespodziankę. Ich nowy album zatytułowany „KOMERCJA” właśnie trafił do słuchaczy, a na liście gości pojawiają się jedne z najgorętszych nazwisk na polskiej scenie muzycznej. To może być jedno z ciekawszych wydawnictw tego sezonu!

Na krążku znalazło się miejsce na wyjątkowe duety. W utworze „Zawód” fani usłyszą samego Krzysztofa Zalewskiego. To jednak nie koniec! W piosence „Plastic World” pojawia się legendarny John Porter, a kawałek „WSZYSCY!!!” wzbogaciła swoją obecnością Zuta.

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„Nic nie musisz”. Zespół o presji w internecie

Tytułowa „KOMERCJA” to jednak nie tylko chwytliwa nazwa. Zespół wyjaśnia, że cały album jest muzyczną odpowiedzią na presję, którą narzuca współczesny świat. Jak podkreślają artyści, internet ma gotowy pomysł na to, jak masz wyglądać, czego słuchać i kim być.

Sad Smiles mają na to jedną, krótką odpowiedź: nic nie musisz. Nowy materiał to opowieść o próbach dopasowania się do narzuconego z góry obrazka i o tym, jak w tym wszystkim nie zgubić samego siebie. To ważny głos w dyskusji o autentyczności w dzisiejszych czasach.

Dziesięć piosenek o odnajdywaniu siebie

Na albumie „KOMERCJA” znalazło się łącznie dziesięć piosenek, z których każda porusza temat walki o własną tożsamość. Płyta jest już dostępna, a fani mogą sprawdzić, jak brzmią nietypowe współprace, które przygotował dla nich zespół.