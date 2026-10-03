Igor Herbut zaprezentował osobisty klip. Główną rolę zagrał jego blisko 90-letni dziadek

Igor Herbut zaprosił do klipu bliską osobę. Wzruszający gest artysty

Sympatycy twórczości Igora Herbuta mogą już zapoznać się z jego najnowszym wydawnictwem zatytułowanym „Żeremie”. Wraz z płytą zadebiutował bardzo intymny klip, który przenosi odbiorców w sentymentalne strony rodzinne muzyka w Przemkowie. Właśnie tam nagrano wideo do singla „Wagoniki”. Obok piosenkarza główną rolę zagrał tam jego blisko 90-letni dziadek. Rodzinne obrazki ukazujące relację międzypokoleniową stanowią wyjątkowo osobisty akcent tego projektu. Reżyserią zajął się Maciek Dydyński, natomiast za scenariusz odpowiada sam wokalista we współpracy z Polą Błasik, którą także można zobaczyć na ekranie.

Igor Herbut - Koncert MUZO - Wdzięczność

Nowa płyta Igora Herbuta. Bardzo osobiste historie

Rodzinny obrazek towarzyszący piosence „Wagoniki” doskonale oddaje klimat całego materiału. Album „Żeremie” to dogłębny zapis przeżyć piosenkarza z ostatnich lat, stanowiący muzyczną wędrówkę w przeszłość. Krążek promowały wcześniej takie utwory jak „Jak Ci jest?”, „Tak ma być” oraz „Żółw”. Igor Herbut ponownie pokazuje swoje wszechstronne umiejętności. Analogicznie do pierwszego debiutu solowego, artysta wziął na siebie pełną odpowiedzialność za warstwę muzyczną, napisanie tekstów oraz produkcję wszystkich kompozycji zawartych na nowym wydawnictwie.

Igor Herbut rusza w trasę. Gdzie zagra koncerty?

Wydanie albumu otwiera nowy rozdział dla słuchaczy, ponieważ już 12 października rozpocznie się cykl występów na żywo pod szyldem „Żeremie Tour”. Wokalista odwiedzi dziesięć największych polskich miast. Koncerty będą miały inną formę niż popularny „Solo Act”, gdyż muzyk nie wystąpi wyłącznie w akompaniamencie fortepianu. Inauguracja trasy odbędzie się w katowickiej siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (12.10). Następne przystanki to Warszawa (13.10), Kraków (14.10), Toruń (18.10), Gdańsk (20.10), Szczecin (3.11), Wrocław (7.11), Bielsko-Biała (25.11) oraz Poznań (14.12). Zwieńczeniem całego tournée będzie finałowy występ zaplanowany na 15 grudnia w Łodzi.