Lunatic Soul wreszcie będzie koncertował! Mariusz Duda ogłosił skład swojego projektu

Dla fanów twórczości Mariusza Dudy to ogromne zaskoczenie i powód do wielkiej radości. Projekt Lunatic Soul, który od momentu powstania w 2008 roku funkcjonował wyłącznie w warunkach studyjnych, wkracza na zupełnie nowe tory.

– Zdecydowałem, że stworzę z tego nowe oblicze Lunatica z… innym muzycznym składem. Trochę zainspirowała mnie historia King Crimson z lat 80. To pierwotnie też miał być inny zespół, ale jednak… nazwa została. Żeby była jasność – nie zamierzam zmieniać swojego stylu komponowania. I szczerze mówiąc nawet bym nie potrafił. Co jednak zamierzam, to połączyć moje dotychczasowe muzyczne światy – napisał Duda jakiś czas temu w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że w tym roku muzyk odszedł z formacji Riverside.

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Z przecieków ze studia wynika, że na nadchodzącej płycie Lunatic Soul znajdzie się prawdopodobnie 11 utworów. Wiadomo już także, kto będzie towarzyszył Dudzie w projekcie.

Lider odkrył karty za pośrednictwem postu udostępnionego 1 października na Facebooku. Skład Lunatic Soul będą tworzyć także: klawiszowiec Michał "Fox" Król (ceniony producent muzyczny, który jest znany m.in. ze współpracy z Katarzyną Nosowską), gitarzysta Mateusz Owczarek (Lion Shepherd) oraz perkusista Michał "Malina" Maliński (również zespół wokalistki Hey). Duda, rzecz jasna, będzie śpiewał i grał na basie.

– Nowy album i trasa koncertowa wiosną 2027 roku! Do zobaczenia na miejscu! – dodał lider LS.

Tak więc, po wydanym w 2025 roku albumie The World Under Unsun (recenzję całości znajdziecie na naszej stronie internetowej), który domknął dotychczasową wielką pętlę konceptualną rozwijaną od 2008, nadchodzi czas na zupełnie nowy start w historii Lunatic Soul. Pozostaje nam teraz tylko czekać na kolejne informacje...

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