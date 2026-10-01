Sting i jego najlepsze solowe albumy [TOP5]

Formacja The Police wypuściła pięć studyjnych albumów. W trakcie tworzenia ostatniego z nich, Synchronicity (1983), członkowie zespołu nie potrafili wytrzymać ze sobą w jednym pomieszczeniu. Nagrywali zresztą swoje partie oddzielnie. Wraz ze wzrostem popularności coraz większą rolę w procesie twórczym odgrywał wokalista i basista Sting. Jego ambicje wykraczały poza ramy tria. Chciał poszerzać horyzonty muzyczne, ale już poza grupą.

W 1984 doszło do rozpadu The Police. Gordon Sumner postanowił postawić na karierę solową. I choć ta decyzja, w tamtym okresie, wydawała się dość ryzykowna, czas pokazał jednak, że artysta dokonał odpowiedniego wyboru. Ugruntował swoją pozycją na rynku. I stał się, bez dwóch zdań, jednym z najważniejszych kompozytorów i wokalistów w historii muzyki rozrywkowej.

JARO - Sting

Sting zadebiutował pod swoim pseudonimem w czerwcu 1985 za sprawą krążka The Dream of the Blue Turtles, który osiągnął trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów oraz drugie na amerykańskim Billboardzie. Płyta nie tylko odniosła sukces komercyjny, ale również artystyczny. Album przyniósł takie przeboje jak If You Love Somebody Set Them Free czy Moon over Bourbon Street. Sting udowodnił tym samym, że istnieje życie po The Police.

Nie da się ukryć, że najbardziej udaną dekadę dla Stinga była kolejna. W latach dziewięćdziesiątych na rynku pojawiły się albumy, które na stałe weszły do kanonu muzyki pop-rockowej. Trzeba także pamiętać, że muzyk słynie z ciągłego poszukiwania nowych brzmień i odrzucania prostych etykiet. Dlatego też jego solowa dyskografia, która na ten moment liczy piętnaście albumów, jest taka interesująca.

Dlatego też postanowiliśmy się jej bliżej przyjrzeć.

Wskazanie pięciu najlepszych płyt Stinga nie było zadaniem, rzecz jasna, prostym. Ostatecznie jednak się udało. Tych albumów nie wypada nie znać. I właśnie od nich najlepiej zacząć swoją przygodę z twórczością Stinga.

Jakie albumy Stinga znalazły się w naszym TOP5? Tego dowiecie się z galerii, którą umieściliśmy na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy wszystkie role filmowe Stinga: