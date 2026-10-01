Roger Taylor i Brian May znowu razem na scenie! Wielki powrót ikon Queen

Queen to jeden z najsłynniejszych zespołów w historii rocka. Pomimo ewidentnego sukcesu formacji jej poszczególni członkowie jeszcze w czasach jej największej świetności decydowali się na rozpoczęcie kariery solowej. W jej ramach Freddie Mercury wydał swój jedyny w pełni autorski album, Mr. Bad Guy w 1985 roku. Jeszcze dwa lata wcześniej pierwszy projekt nagrany poza macierzystą grupą zaprezentował Brian May. Gitarzysta wydał EP-kę Star Fleet Project, stworzoną w duecie z inną ikoną gitary - Eddiem Van Halenem.

Jako pierwszy działać na własne nazwisko poza Queen zaczął jednak Roger Taylor. To perkusista już w 1981 roku wydał debiutancki solowy album, zatytułowany Fun in Space. Bębniarz nie zwalniał tempa i także w kolejnych latach aktywnie działał na własne nazwisko. Na ten moment artysta ma na koncie łącznie siedem autorskich, studyjnych wydawnictw.

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Brian May i Roger Taylor znowu razem na scenie!

Dokładnie 18 września tego roku światło dzienne ujrzał najnowszy, siódmy autorski projekt Rogera Taylora, zatytułowany Violence Insane in a Beautiful World. Muzyk już tydzień przed jego premierą rozpoczął serię kilku koncertów promujących wydawnictwo.

Te odbyły się w różnych miastach na terenie Wielkiej Brytanii, a finisz nastąpił dokładnie we wtorek 29 września. Tego dnia perkusista zagrał w Swansea Building Society Arena w Swansea, To dzień wcześniej jednak, w ramach koncertu z 28 września w Londynie w tamtejszym Roundhouse na zebranych na miejscu fanów i fanki czekała prawdziwa niespodzianka!

Mianowicie w trakcie pokazu, już na same jego zakończenie, na scenie do Rogera Taylor dołączył Brian May we własnej osobie! Panowie na bis wykonali wspólnie dwie ikoniczne kompozycje zespołu Queen: We Will Rock You oraz Radio GaGa.

Przypominamy, że formacja Queen + Adam Lambert nie koncertuje już od ponad dwóch lat. W wywiadzie dla magazynu "Billboard" Taylor otwarcie wyznał, że on sam wciąż ma w sobie dużo chęci do występowania, wie jednak, że dużo mniej entuzjastycznie nastawiony do światowych tras koncertowych jest na obecnym etapie swojego życia Brian May. Gitarzysta pod koniec sierpnia 2024 roku poinformował, że przeszedł udar.

To w tych utworach Queen śpiewa Roger Taylor! Dał się poznać nie tylko jako perkusista!