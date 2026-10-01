Katarzyna Nosowska świętuje 30 lat na scenie w warszawskiej Stodole! W programie covery i nowości!

Nosowska świętuje 30 lat na scenie. Szykuje trasę pełną niespodzianek

To będzie wyjątkowa jesień dla fanów Katarzyny Nosowskiej. Artystka rusza w klubową trasę koncertową "nosowska.xxx", by uczcić niezwykły jubileusz – 30 lat solowej kariery. Wszystko zaczęło się od elektronicznej i odważnej płyty "puk.puk", która pokazała zupełnie inne oblicze wokalistki, a teraz przyszedł czas na muzyczne podsumowanie trzech dekad.

Zapowiada się podróż pełna sentymentów, ale też zaskoczeń. Trasa ma mieć intymny i intensywny charakter, przypominający rozmowę, która zaczyna się od wspomnień, a kończy pytaniem o przyszłość. To doskonała okazja, by na żywo usłyszeć, jak przez lata zmieniała się jej twórczość.

KOLUMNA - Nosowska i Rogucki FB2

Coś starego, coś nowego i... tajemnica

Artystka obiecuje, że podczas koncertów spotka się przeszłość z przyszłością. W programie znajdzie się miejsce na "coś starego", czyli pierwsze solowe przeboje i piosenki, które dla wielu słuchaczy stały się ścieżką dźwiękową do ważnych wspomnień. Nie zabraknie też "czegoś nowego* – utworów z kolejnych etapów jej kariery i zapowiedzi tego, co dopiero przed nami.

Na tym jednak nie koniec. Fani mogą liczyć na "coś pożyczonego", czyli covery znanych piosenek, które zostaną przefiltrowane przez wrażliwość Nosowskiej. Jak zapowiadają organizatorzy, na chwilę staną się one bardzo "jej". Wisienką na torcie ma być ostatni element układanki, czyli utwory z nadchodzącej płyty artystki!

Przez 30 lat solowej drogi Katarzyna Nosowska wymykała się prostym etykietom. Od debiutanckiego "puk.puk", przez albumy "sushi", "8" i "Basta", aż po "DEGRENGOLADĘ", jej muzyka bywała czuła i kąśliwa, taneczna i melancholijna. Tę różnorodność fani mają odnaleźć podczas jesiennych koncertów.

Dwa razy trzynastego w Warszawie

Trasa "nosowska.xxx" będzie miała symboliczną klamrę. Zarówno jej otwarcie, jak i wielki finał odbędą się w tym samym miejscu – w warszawskim Klubie Stodoła. Co ciekawe, oba koncerty zaplanowano na trzynasty dzień miesiąca.

Artystka rozpocznie trasę w piątek, 13 listopada 2026 roku, a zakończy ją dokładnie miesiąc później, w niedzielę, 13 grudnia 2026 roku. Bilety na oba wydarzenia są już dostępne w sprzedaży. Patronem medialnym koncertów w Warszawie jest Eska Rock.