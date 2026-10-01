Wielki jubileusz Małgorzaty Ostrowskiej w warszawskiej Stodole. Na koncercie nie zabraknie "Szklanej pogody" i "Meluzyny"

Małgorzata Ostrowska świętuje 45 lat na scenie

To będzie wyjątkowe wydarzenie dla fanów polskiej muzyki. Małgorzata Ostrowska, artystka o jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów w kraju, będzie świętować 45-lecie swojej aktywności scenicznej. Z tej okazji wokalistka zaplanowała specjalny, jubileuszowy koncert, który odbędzie się 16 grudnia 2026 roku w warszawskim Klubie Stodoła.

Wydarzenie jest częścią rocznicowej trasy koncertowej, która ma podsumować imponujący dorobek artystki. Bilety na warszawski koncert trafiły już do sprzedaży, więc fani, którzy chcą być częścią tego muzycznego święta, mogą już rezerwować swoje miejsca.

EskaROCKLive! - Ostrowska - cały koncert

Muzyczna podróż przez cztery dekady

Koncert w Stodole zapowiada się jako sentymentalna, ale i pełna energii podróż przez wszystkie etapy kariery Małgorzaty Ostrowskiej. Artystka zamierza провести publiczność przez najważniejsze momenty swojej muzycznej drogi, zaczynając od drapieżnych i kolorowych lat 80., które ukształtowały jej styl.

W programie wieczoru nie zabraknie również utworów z okresu jej dojrzałej twórczości solowej. Publiczność usłyszy także materiał z najnowszych dokonań wokalistki, w tym z płyty „Legenda”, na której Ostrowska powróciła do swoich muzycznych korzeni.

Na scenie zabrzmią kultowe przeboje

Jubileuszowy wieczór będzie przede wszystkim okazją do usłyszenia na żywo piosenek, które na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie połączy kilka pokoleń słuchaczy, którzy wychowali się na takich przebojach jak „Meluzyna”, „Szklana pogoda” czy „Gołębi puch”.

Podczas koncertu fani mogą liczyć również na wykonania utworów „Mam dość”, „Taniec pingwina na szkle” czy „Mister of America”. Wszystko to ma sprawić, że koncert będzie nie tylko okazją do wspomnień i wzruszeń, ale także do wspólnej zabawy.

Koncert jubileuszowy. Data i bilety

Wielkie świętowanie 45-lecia pracy artystycznej Małgorzaty Ostrowskiej odbędzie się 16 grudnia 2026 roku w Klubie Stodoła przy ul. Batorego 10 w Warszawie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio Eska Rock.

Bilety na koncert są już dostępne. Można je kupić stacjonarnie w kasie klubu oraz za pośrednictwem sprzedaży internetowej na stronie www.ticketclub.pl.