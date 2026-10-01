Zaskakujące wyznanie wokalistki Nangi. Nie jest fanką sentymentów, a nagrała o nich płytę

Nanga wraca z nowym singlem. "Soprano" to podróż do lat 2000.

Zespół Nanga serwuje fanom potężną dawkę nostalgii. Ich najnowszy singiel, zatytułowany *Soprano", to muzyczna fantazja o sile, sprawczości i byciu królową życia. Twórcy opisują ten klimat jako moment, w którym "słońce zachodzi nad New Jersey i duchy starej telewizji wychodzą na żer", a bohaterka leży w basenie z cygarem w zębach.

Utwór jest zapowiedzią nadchodzącego albumu "Duchy" i stanowi wyraźny ukłon w stronę popkultury lat 2000. To powrót do czasów, kiedy królowały kultowe mafijne sagi, zamiast social mediów istniała strona na Myspace, a muzyki słuchało się z playlist układanych w Winampie.

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"Uganiam się za tymi duchami jak Scooby Doo"

Inspiracją do stworzenia albumu opartego na wspomnieniach były reakcje publiczności. Opowiedziała o tym Magda Dubrowska, frontmenka, wokalistka i autorka tekstów zespołu Nanga, która przyznaje, że nie jest fanką sentymentalnych powrotów do przeszłości.

– Nie jestem fanką sentymentów, memów, że kiedyś to były czasy, bo bawiliśmy się zardzewiałymi gwoździami i błotem, a do tego piliśmy ciepłe EB z puszki. Ale kiedy po raz kolejny słyszę od publiczności, że słuchanie Nangi wzbudza nostalgię za grami na Pegasusa i szabrowaniem czereśni od sąsiada, myślę sobie, że coś jednak wyje w kominie – mówi artystka.

Jak dodaje, to uczucie stało się dla niej motorem napędowym. – Uganiam się za tymi duchami jak Scooby Doo, bo cały czas nie mogę uwierzyć, że nie istnieją – wyjaśnia.

Nostalgia, która mówi o współczesności

Nowa płyta zespołu Nanga, choć mocno osadzona w stylistyce vintage, ma być na wskroś współczesna. To pierwszy w dorobku grupy tak mocno konceptualny album, który bierze nostalgię "pod włos", zamiast jej ulegać. Teksty mają mówić o najbardziej aktualnych problemach – lęku, niepewności i zmęczeniu.

Twórcy zapowiadają, że materiał z płyty "Duchy" jest próbą złapania równowagi w coraz bardziej niestabilnym świecie. Całość została opisana jako zaproszenie do "zbiorowego seansu spirytystycznego", a nawet "muzycznego egzorcyzmu".

Premiera albumu "Duchy"

Nowy album zespołu Nanga ukaże się jesienią nakładem wydawnictwa Mystic Production. Płyta "Duchy" w wersji CD trafi do sprzedaży 23 października 2026 roku, a na winylu (LP) pojawi się 6 listopada 2026 roku.

Zespół Nanga, w którego skład wchodzą Magda Dubrowska (wokal, bas, samplery), Maciek Dzierżanowski (perkusja) i Karola Gola (saksofon, flet, klawisze), jest jednym z wyrazistych głosów na polskiej scenie alternatywnej. Ich muzyka łączy trip hop z chłodną falą i charakterystycznym brzmieniem saksofonu, a zaangażowane teksty poruszają wątki feministyczne i queerowe.

Grupa ma na koncie dwa świetnie przyjęte albumy. Debiutancka "Cisza w bloku" zajęła 2. miejsce w rankingu „Płyta Roku 2021” tygodnika „Polityka”, a kolejna – "Sport, wojna i miłość" – znalazła się w pierwszej dziesiątce zestawienia za rok 2023. Zespół występował m.in. na festiwalach Pol’and’Rock Festival i Olsztyn Green Festival.