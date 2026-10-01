Alice Cooper szczerze o swoich mrocznych latach uzależnienia. "Ta rzecz prawie mnie zabiła"

Szymon Bijak
Szymon Bijak
2026-10-01 12:18

Legendarny Alice Cooper, w jednym z ostatnich wywiadów, zdecydował się na niezwykle szczerą spowiedź dotyczącą potężnych uzależnień i dramatycznej walki o przetrwanie. Zdradził, że w przeszłości wpadł w pułapkę pewnego niszczycielskiego narkotyku, który... prawie go zabił.

Alice Cooper w czarnym cylindrze i charakterystycznym makijażu śpiewa do mikrofonu. Historię artysty poznasz na EskaRock.
Autor: Wikimedia Commons/ CC BY-SA 4.0

"To omal mnie nie zabiło". Alice Cooper szczerze o najmroczniejszym nałogu i odzyskanym życiu

O problemach Alice Coopera z alkoholem fani wiedzieli od dawna. Przypomnijmy, że w 1976 roku artysta spędził cztery tygodnie w klinice odwykowej, co stało się bezpośrednią inspiracją dla koncept-albumu From The Inside. Niedługo po tym na drodze Coopera stanął człowiek, który zaoferował mu rzekomo "bezpieczną" alternatywę dla procentów. 

W rozmowie z gazeta Daily Telegraph wokalista zdradził, że wpadł w pułapkę niszczycielskiego narkotyku na samym początku jego popularyzacji. W tamtych czasach nowa substancja nie nosiła jeszcze powszechnie znanej dziś nazwy. Chodziło o crack. 

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To było na samym początku ery cracku. Wprowadzono mnie w błąd, mówiąc, że mogę to palić bez ryzyka uzależnienia. A crack to bez wątpienia najbardziej uzależniający narkotyk, jaki istnieje. To było coś, co naprawdę omal mnie nie zabiło – powiedział Cooper. 

Nowo poznana substancja błyskawicznie przejęła kontrolę nad życiem wokalisty. Artysta zaczął tracić kontakt z otaczającą go rzeczywistością. Wówczas jego małżeństwo prawie się rozpadło. W 1983 jego żona Sheryl postawiła mu ultimatum: albo odwyk i odnowienie przysięgi małżeńskiej w wierze chrześcijańskiej, albo ich związek przejdzie do historii.

Cooper podjął więc walkę o trzeźwość, którą utrzymuje już od ponad czterech dekad. 

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