Brian Johnson ma niemal 80 lat i kocha koncerty! “Jest dużo zabawy, ponieważ już nic Cię nie obchodzi”

Zespół AC/DC wybrał sobie dość ciekawy z perspektywy czasu moment na powrót. Do grupy w 2018 roku powrócili Cliff Williams, Phil Rudd oraz zmagający się jeszcze do niedawna z poważnymi problemami ze słuchem Brian Johnson. Już wtedy stało się jasne, że formacja coś szykuje, aż w końcu w październiku 2020 roku ukazał się kawałek Shot in the Dark, który zapowiedział wciąż najbardziej aktualny, siedemnasty studyjny album Australijczyków, Power Up.

Z racji tego, iż premiera krążka przypadła na okres pandemii, formacja nie mogła wyruszyć przy okazji jego promocji w trasę koncertową - choć dziś już wiadomo, że były takie plany. AC/DC ogłosili szczegóły pierwszej od lat trasy dopiero w 2024 roku, a rok później ikony rocka zawitały także do Polski. Teraz, po upływie niemal dwóch lat od rozpoczęcia najnowszego tournée zespół zbliża się do jego zakończenia. Jak jednak muzycy, którzy są już na dość zaawansowanym etapie swojego życia, są w stanie robić to przez tak długi okres czasu?

Dzień, w którym zespół AC/DC zagrał swój pierwszy koncert. Ikona zadebiutowała ponad 50 lat temu!

Brian Johnson z AC/DC otwarcie o starości

Temat ten poruszył Brian Johnson w wywiadzie, którego udzielili wraz z Angusem Youngiem dla "USA Today" przy okazji kolejnej serii występów w Stanach Zjednoczonych. Wokalista skończy w tym roku 79 lat, a zapytany o to, jak to jest koncertować w takim wieku stwierdził, że dziś bawi się występami na żywo dużo bardziej, niż przed laty.

Muzyk dodał, że to, co jest kluczowe w pokazach dziś, po tak wielu spędzonych wspólnie latach, to wciąż obecna w AC/DC pewna doza niepewności i nieprzewidywalności, a Angus stwierdził, ze śmiechem, że dziś obawia się przede wszystkim tego, aby będąc na scenie i biegając z gitarą nie potknąć się. Brian dodał, na to, że postrzega tego typu rzeczy jako głupstwa, zaznaczył, że z perspektywy czasu wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że kluczowa jest interakcja i obserwowanie siebie nawzajem. Johnson powiedział też, że obecnie nie podchodzi do koncertów aż tak bardzo poważnie, jak dawniej. Mówi, że dziś ma dużą frajdę ze wszystkiego i nie traktuje swojej pozycji aż tak na poważnie:

To po prostu większa frajda, bo już się tym nie przejmujesz. Kiedy jesteś młody, traktujesz siebie bardzo poważnie - jesteś wielkim zespołem rock’n’rollowym. Kiedyś nigdy się nie uśmiechałem ani nic, bo myślałem, że tak trzeba! - mówił Brian Johnson.

Oto 7 najlepszych występów na żywo legendarnego wokalisty: