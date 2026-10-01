Foo Fighers i AC/DC znowu razem! Zbliża się ostatni koncert zespołu na "Power Up World Tour"

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-01 9:36

Choć zespół AC/DC jest obecny w muzycznym świecie o dwie dekady dłużej od Foo Fighters, to obecnie obie te formacje cieszą się statusem prawdziwych ikon rockowego grania. Tym ciekawszą była sytuacja sprzed kilku tygodni, gdy obie te kapele spotkały się na jednej scenie - okazuje się, że teraz to się powtórzy!

Muzycy AC/DC na scenie przed logotypem zespołu. O finale trasy Power Up World Tour przeczytasz na EskaRock.
Autor: Szymon Starnawski

Zespół AC/DC już na początku 2024 roku ogłosił swój wielki, wyczekiwany powrót na scenę z Brianem Johnsonem w roli wokalisty. Przypominamy, że muzyk dekadę temu zmagał się z poważnymi problemami ze słuchem, z powodu których zmuszony był opuścić ostatnią część trasy "Rock or Bust World Tour". To wtedy, od maja do września 2016 roku u boku AC/DC występował Axl Rose.

Po zakończeniu tamtej serii występów formacja usunęła się w cień, dopiero dwa lata później w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się plotki, że po zakończonym sukcesem zabiegu Johnson wraca do AC/DC - tak, jak Phil Rudd. W 2020 roku potwierdzono to oficjalnie, zapowiadając równocześnie premierę wciąż najbardziej aktualnego albumu zespołu - Power Up z 2020 roku.

Australijska ikona rocka rozpoczęła jego koncertową promocję, ze względu na pandemię COVID-19, dopiero cztery lata później, na dobre jednak rzuciła się w wir występów. Trasa "Power Up World Tour", z którą AC/DC w 2025 roku zawitali do Polski, zmierza jednak ku końcowi.

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Foo Fighters ponownie zagrają przed AC/DC

Przypominamy, że we wrześniu grupa zmuszona była odwołać jeden koncert w Kanadzie i ze względu na warunki pogodowe przełożyć kolejny, który miał się odbyć w New Jersey w piątek 25 września.

Występ został zaplanowany na piątek 2 października i właśnie okazało się, że to przy tej okazji AC/DC po raz kolejny połączą siły z Foo Fighters! Po tym, gdy formacja Dave'a Grohla zagrała przed nieco bardziej doświadczoną w St. Louis 8 września, dwie ikony rocka znów staną na jednej scenie. Jak napisał na Instagramie w imieniu Foo Fighters Grohl: "Let There Be Rock".

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O ile zespół AC/DC nie ma na ten moment ogłoszonych żadnych koncertów na 2027 roku, o tyle wiadomo, że Foos nie będą zwalniać tempa. W przyszłym roku grupa będzie występować w Nowej Zelandii, Indiach oraz Ameryce Południowej.

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AC/DC - “For Those About to Rock (We Salute You)”
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