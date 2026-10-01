Foo Fighers i AC/DC znowu razem! Zbliża się ostatni koncert zespołu na "Power Up World Tour"

Zespół AC/DC już na początku 2024 roku ogłosił swój wielki, wyczekiwany powrót na scenę z Brianem Johnsonem w roli wokalisty. Przypominamy, że muzyk dekadę temu zmagał się z poważnymi problemami ze słuchem, z powodu których zmuszony był opuścić ostatnią część trasy "Rock or Bust World Tour". To wtedy, od maja do września 2016 roku u boku AC/DC występował Axl Rose.

Po zakończeniu tamtej serii występów formacja usunęła się w cień, dopiero dwa lata później w przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się plotki, że po zakończonym sukcesem zabiegu Johnson wraca do AC/DC - tak, jak Phil Rudd. W 2020 roku potwierdzono to oficjalnie, zapowiadając równocześnie premierę wciąż najbardziej aktualnego albumu zespołu - Power Up z 2020 roku.

Australijska ikona rocka rozpoczęła jego koncertową promocję, ze względu na pandemię COVID-19, dopiero cztery lata później, na dobre jednak rzuciła się w wir występów. Trasa "Power Up World Tour", z którą AC/DC w 2025 roku zawitali do Polski, zmierza jednak ku końcowi.

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Foo Fighters ponownie zagrają przed AC/DC

Przypominamy, że we wrześniu grupa zmuszona była odwołać jeden koncert w Kanadzie i ze względu na warunki pogodowe przełożyć kolejny, który miał się odbyć w New Jersey w piątek 25 września.

Występ został zaplanowany na piątek 2 października i właśnie okazało się, że to przy tej okazji AC/DC po raz kolejny połączą siły z Foo Fighters! Po tym, gdy formacja Dave'a Grohla zagrała przed nieco bardziej doświadczoną w St. Louis 8 września, dwie ikony rocka znów staną na jednej scenie. Jak napisał na Instagramie w imieniu Foo Fighters Grohl: "Let There Be Rock".

O ile zespół AC/DC nie ma na ten moment ogłoszonych żadnych koncertów na 2027 roku, o tyle wiadomo, że Foos nie będą zwalniać tempa. W przyszłym roku grupa będzie występować w Nowej Zelandii, Indiach oraz Ameryce Południowej.

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