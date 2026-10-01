Rick Nielsen z Cheap Trick wyprzedaje kultowe i szalone gitary. Niebawem aukcja

Nie da się ukryć, że Rick Nielsen to postać absolutnie nietuzinkowa. Filar grupy Cheap Trick zasłynął nie tylko chwytliwymi riffami, ale również niezwykłym, wręcz ekscentrycznym podejściem do instrumentów. Teraz muzyk zdecydował się rozstać z częścią swojej prywatnej kolekcji. Na nadchodzącej aukcji pojawią się prawdziwe perełki. Chociażby ikoniczna gitara pięciogryfowa.

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Przypomnijmy, że ta gitara została stworzona na zamówienie. To Hamer "Five Neck" Korina z 2004. – Pierwotny koncept zakładał stworzenie instrumentu z sześcioma gryfami, który kręciłby się niczym koło ruletki, abym mógł grać na jednym gryfie, a następnie obracać go do kolejnego, ale potem postanowiłem zdecydować się na coś bardziej zachowawczego – pięć gryfów w rzędzie! – powiedział muzyk Cheap Trick. Szacuje się, że ten wyjątkowy instrument osiągnie cenę, która przekroczy 175 tys. dolarów.

To jednak dopiero początek. Pod młotek trafi także legendarny Hamer Standard z 1975. Na tej gitarze Nielsen grał m.in. podczas historycznego koncertu w japońskim The Budokan (1978) czy na festiwalu Rockpalast (1983). Eksperci przewidują, że jego cena może wynieść od 200 do nawet 300 tys. dolarów. Łącznie na aukcji dostępnych będzie ponad 300 rzeczy: ubrania, plakaty czy rękopisy.

Aukcję zaplanowano na 24 października 2026 roku. Zostanie ona zorganizowana przez Julien’s Auctions w Nashville. Co istotne: dochód ze sprzedaży rzeczy zasili konto St. Jude Children’s Research Hospital, który wspiera leczenie dzieci chorujących na nowotwory.

Jak czytamy na stronie domu aukcyjnego, Nielsen swoją pierwszą gitarę, Gibsona Les Paula Goldtop z 1955 roku, kupił za 65 dolarów jako nastolatek po tym, jak zobaczył na żywo The Beatles i The Rolling Stones (i ma go w domu do dziś!). "Szacuje się, że przez dekady posiadał blisko 2000 gitar, z czego około 500 wypełniało jego archiwum w dowolnym momencie" – informują przedstawiciele Julien's Auctions.

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