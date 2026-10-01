Zenek Grabowski przeszedł wielką przemianę! Muzyk zapowiada album i rusza w trasę koncertową!

Zenek Grabowski o wielkiej zmianie w życiu. "Zgoda na przemianę"

Zenek Grabowski wraca w zupełnie nowej odsłonie. Artysta zaprezentował właśnie klip do singla "Rzeka", który jest zapowiedzią jego nadchodzącego, trzynastego solowego albumu. Krążek zatytułowany "44" ukaże się już 13 lutego 2027 roku, a promujący go utwór to symbol głębokiej przemiany, jaką przeszedł muzyk.

Nowy materiał to coś więcej niż tylko muzyka. To, jak mówi sam artysta, świadectwo wejścia na nową, bardziej świadomą ścieżkę. Grabowski nie boi się mówić o inspiracjach, które ukształtowały jego obecne spojrzenie na życie i twórczość.

Zenek Grabowski - Kawałki mojego życia | ESKA ROCK

"Można uwięzić się w obowiązku bycia zawsze takim samym"

Zenek Grabowski otwarcie przyznaje, że tytuł nowego albumu nie jest przypadkowy. Liczba "44" symbolizuje dla niego ważny moment przejścia i odnalezienia wewnętrznego głosu, do czego przyczyniły się m.in. pisma Anthony'ego De Mello i Carla Junga.

- "44" jest tutaj znakiem przejścia, wybrania bardziej świadomego życia w zgodzie ze sobą, usłyszenia własnego głosu. To przejście od obrony dawnego obrazu siebie do zgody na przemianę - wyjaśnia artysta. - Rzeka nie musi zachowywać jednej postaci, żeby nadal istnieć. Przechodzi w morze, a potem w ocean.

Jak podkreśla, ta zmiana to świadomy wybór, który pozwala uwolnić się od presji i oczekiwań. - Potrafię bronić własnej drogi, ale potrafię też się zmieniać. Można uwolnić się od cudzych oczekiwań, a potem uwięzić się w obowiązku bycia zawsze takim samym - dodaje.

Nowy album i współpraca z zespołem Cronica

Symbolicznym dopełnieniem tej osobistej opowieści jest okładka albumu "44", na której znalazło się zdjęcie tęczówki oka samego Zenka. To wyraźny sygnał, że artysta zaprasza słuchaczy do swojego wewnętrznego świata.

Na płycie fani znajdą również utwór "Niebieska iskra", który jest owocem współpracy z zespołem Cronica. To właśnie z tą formacją Zenek Grabowski rozpoczyna wielką trasę koncertową, która będzie promować nadchodzące wydawnictwo.

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Wspólne koncerty z zespołem Cronica odbędą się pod hasłem "Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby". Podczas występów nie zabraknie premierowego singla "Rzeka", a wyjątkowym punktem każdego wieczoru ma być wspólne wykonanie na scenie utworu "Niebieska iskra".

Trasa koncertowa obejmie ponad dwadzieścia miast w całej Polsce. Wszystko rozpocznie się już 1 października w Gdańsku. Poniżej lista dat i miast:

01.10 Gdańsk / Drizzly Grizzly

02.10 Warszawa / Klub Stereo + Tomigan

03.10 Łódź / Browar Warkot + Chałtcore

10.10 Sulęcin / Klub u Bulka

11.10 Wrocław / Stary Klasztor + Chałtcore

17.10 Kutno / Centrum Teatru Muzyki i Tańca

18.10 Lublin / Klub Graffiti + Insekt

23.10 Kołobrzeg / Centrala

24.10 Chojnice / Browar Gościniec + Miyasis

25.10 Poznań / 2Progi + Miyasis

30.10 Sosnowiec / Komin Music Cafe + SICK SAINTS

31.10 Kraków / Zaścianek + AntyRefleks

01.11 Bielsko-Biała / Rude Boy + Demeted

06.11 Szczecin / Kosmos + BLACKEND

07.11 Otwock / Klub Smok

13.11 Legnica / Spiżarnia

14.11 Kalisz / Bar94

20.11 Bydgoszcz / OTU Pub + Punched Orange

21.11 Elbląg / Mjazzga

27.11 Białystok / Sześcian + Insekt

28.11 Biała Podlaska / Warka