James Hetfield zaprezentował nową fryzurę! Muzyk tuż przed startem rezydencji Metalliki w Sphere

O tym, że Metallica może być kolejnym zespołem z szeroko pojmowanego świata ciężkich brzmień, który zagra serię koncertów w ramach rezydencji zorganizowanej w Las Vegas w tamtejszym obiekcie Sphere mówiło się już tak naprawdę od ubiegłego roku. Plotki nabrały na sile na początku tego roku, aż w końcu zostały oficjalnie potwierdzone 25 lutego.

Tego dnia stało się jasne, że począwszy od 1 października Metallica zagra w słynnym kulistym obiekcie serię koncertów pod szyldem "Life Burn Faster". Początkowo ogłoszonych zostało zaledwie osiem koncertów, jednak ze względu na kolosalne zainteresowanie dodano kolejne sześć, a finalnie jeszcze dziesięć. Oznacza to, że rezydencja Metalliki liczy aż 24 pokazy, które odbywać się będą w październiku i listopadzie tego oraz styczniu i lutym przyszłego roku.

Z czego wynika niesłabnąca od lat popularność Metalliki?

James Hetfield zaprezentował nową fryzurę przed serią koncertów Metalliki w Las Vegas!

Przygotowania są już na finiszu, gdyż pierwszy koncert Metalliki w Sphere odbędzie się już jutro, tj. w czwartek 1 października.

Wygląda na to, że James Hetfield postanowił na całego przygotować się do tego nowego wyzwania w karierze. Okazuje się, że z tej właśnie szczególnej okazji wokalista i gitarzysta zdecydował się na... zmianę fryzury!

James Hetfield zaskoczył wizerunkiem!

Efekty metamorfozy widoczne są na zdjęciach, które pojawiły się właśnie w mediach społecznościowych formacji. Widoczny jest na nich James, który pojawił się w punkcie poboru krwi, który został otwarty w Las Vegas z inicjatywy zespołu właśnie przy okazji występów w Sphere. Muzyk sam oddał krew, zachęcając tym samym fanów i fanki do tego samego kroku.

To właśnie dzięki temu można zauważyć, że Hetfield nieco "zaszalał" z wizerunkiem, gdyż widoczne jest wyraźnie wyróżniające się na tle szlachetnej siwizny jego włosów czarne pasemko! Jak teraz prezentuje się frontman Metalliki? Zobacz w poniższej galerii!