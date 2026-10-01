Charytatywny koncert Toma Morello z udziałem gwiazd będzie transmitowany na żywo! Kiedy i i której oglądać w Polsce?

Tom Morello tak naprawdę od początków swojej kariery daje się poznać jako jeden z tych artystów, który ważnym aspektem swojej twórczości i szeroko ujmując scenicznej działalności uczynił zwracanie uwagi na kwestie społeczno-polityczne. Działalność Rage Against the Machine mówi tu sama za siebie, jednak także i teraz, skupiając się już na nagrywaniu i koncertowaniu pod własnym nazwiskiem, Morello otwarcie sprzeciwia się szkodliwej władzy i stara się wykorzystywać swoją pozycję do protestowania przeciwko niej.

Nie jest tajemnicą fakt, że słynny gitarzysta, delikatnie rzecz ujmując, nie jest fanem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa. Muzyk regularnie uderza w politykach na koncertach i w swoich nowych kawałkach - postanowił jednak pójść o krok dalej i zorganizować festiwal, pomyślany jako artystyczna odpowiedź na działania obecnej głowy Stanów Zjednoczonych.

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Będzie transmisja pełnego gwiazd festiwalu Toma Morello

Już w maju tego roku poznaliśmy pierwsze szczegóły wydarzenia pod nazwą "Power to the People". Zostało ono zaplanowane na 3 października i odbywać się będzie w Merriweather Post Pavilion w Kolumbii. Przez organizatorów jest ono opisywane jako: "bezpartyjne święto pokoju, sprawiedliwości, solidarności, muzyki i działań społecznych". Co ważne, lwia część dochodów ze sprzedaży biletów wesprze wybrane organizacje pomocowe.

Wydarzenie bardzo szybko zostało wyprzedane, ale mamy dobre wieści - potwierdzono już oficjalnie, że będzie ono transmitowane na żywo na całym świecie! Umożliwia to podjęta współpraca z platformą MS NOW. Festiwal rozpocznie się w sobotę 3 października o godzinie 18:30 czasu polskiego i potrwa aż do około 1:30 czasu polskiego kolejnego dnia!

Już teraz można sobie ustawić przypomnienie startu transmisji na YouTube:

Warto przypomnieć, że "Power to the People" może się pochwalić naprawdę imponującym line-upem. Na wydarzeniu zagrają m.in. Tom Morello, Foo Fighters, Bruce Springsteen, Serj Tankian, Jack Black, Public Enemy, Mike McCready, Taylor Momsen, Geezer Butler, Matt Cameron czy Scott Ian.

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