Małgorzata Ostrowska podbija Sopot. Rockowa kreacja zachwyciła wszystkich

Finał Top of the Top Sopot Festival 2026 w Operze Leśnej

Początkowe dni imprezy w Operze Leśnej dostarczyły widzom wielu niezapomnianych wrażeń. Wszystko wystartowało od muzycznego hołdu dla Stanisława Soyki i koncertu z największymi hitami w tanecznych wersjach. Drugi wieczór zdominowały pop i hip-hop podczas "Otwartej Sceny", a główną nagrodę festiwalu wywalczył duet Kuba i Kuba, co spotkało się z dużym uznaniem widowni. Z kolei trzeci dzień to nostalgiczne widowisko "Opera Leśna w czterech aktach", gdzie swoje emocjonalne występy dali między innymi Katarzyna Nosowska, Artur Rojek i Ralph Kaminski.

Ostatni dzień wydarzenia składał się z dwóch zróżnicowanych muzycznie sekcji. Pierwsza z nich to potężna dawka gitarowych brzmień w ramach "Top of the Rock", gdzie legendy takie jak Lady Pank, Małgorzata Ostrowska, Dżem oraz Perfect z Łukaszem Drapałą zagrały kultowe utwory przy wsparciu orkiestry. Zakończenie festiwalu to międzypokoleniowe wydarzenie "Bal w Operze", w którym na jednej scenie spotkali się artyści z różnych muzycznych światów, tacy jak Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski czy Young Leosia, tworząc nieoczekiwane duety.

Małgorzata Ostrowska na scenie w Sopocie

Bez wątpienia należy ona do ikon polskiego rocka i za każdym razem udowadnia, że ten tytuł jej się należy. Jej występ na sopockiej scenie nie był wyjątkiem, ponieważ wykonała swoje najważniejsze przeboje, co spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem zgromadzonych widzów. Co więcej, uwaga internautów skupiła się również na jej niesamowitym stroju.

Artystka zaprezentowała się w nietuzinkowej koszuli z długim rękawem, która wyróżniała się efektownym zdobieniem na jednym boku. Stylizację idealnie uzupełniła nieregularnie ścięta spódnica oraz wysokie buty przypominające kozaki, co nadało całości bardzo rockowego charakteru.

Szczegóły stroju artystki można podziwiać na zdjęciach z wydarzenia.

Małgorzata Ostrowska wyznaje, że brakuje jej przebojowości