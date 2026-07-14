To dlatego Queen nie koncertują? Zaskakujące słowa Rogera Taylora

Queen po dziś dzień cieszy się statusem zespołu ikonicznego dla muzyki. Formacja rozpoczęła działalność już w 1970 roku, a rok później, po dołączeniu do niej basisty Johna Deacona ustabilizował się jej skład. Brytyjska grupa znalazła się na szczytach za sprawą wydanego w 1975 roku albumu A Night at the Opera, szybko dała się także poznać jako prawdziwa koncertowa potęga.

Niestety, w 1991 roku w wyniku grzybiczego zapalenia płuc, spowodowanego obniżoną odpornością w wyniku AIDS, zmarł Freddie Mercury. Choć fani i fanki Queen spodziewali się, że ta zakończy działalność, tak się nie stało. Do 1997 roku zespół działał jako trio, wtedy jednak na emeryturę postanowił przejść Deacon. Brian May i Roger Taylor nie składali broni i najpierw połączyli siły z Paulem Rodgersem w ramach grupy Queen + Paul Rodgers, a w 2010 roku postanowili zaprosić do współpracy amerykańskiego wokalistę Adama Lamberta. Formacja ta od samych początków skupia się na koncertowaniu - w ostatnim czasie jest o niej jednak wyjątkowo cicho. Zareagował teraz na to perkusista.

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Czy Queen będą jeszcze koncertować?

Roger Taylor, który przygotowuje się do wydania kolejnej solowej płyty, Violence Insane in a Beautiful World, udzielił wywiadu w audycji radiowej "The Rock Show With Shaun Keaveny", w którym wprost został zapytany o koncertową przyszłość Queen. Bębniarz otwarcie odpowiedział, że on jest gotowy do tego, aby wrócić na scenę, gdyż dosłownie kocha występować na żywo, jednak w przypadku Queen nie od niego jest to zależne.

Taylor zaznaczył, że zespół to wielka machina, której "uruchomienie" w celu wyruszenia w trasę wymaga ogromnego zaangażowania i wielu ludzi. Perkusista wskazuje przy tym, że wszystko w tym przypadku zależy przede wszystkim od Briana Maya, więc jeśli gitarzysta wyrazi chęć dalszego grania, to on będzie do tego jak najbardziej chętny.

No cóż, to ogromna machina do rozkręcenia, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Ale tak naprawdę, myślę, że to bardziej zależy od Briana, niż ode mnie. Uwielbiam grać na żywo. Zawsze sprawiało mi to przyjemność. To naprawdę zależy od jego podejścia. Więc jeśli oboje będziemy chcieli to zrobić, chętnie. Ale zobaczymy. Nigdy nie mów nigdy. Od jakiegoś czasu współpracujemy z Adamem Lambertem, który ma niesamowity głos - powiedział Roger Taylor.

Oznacza to, że Roger Taylor wyraża podejście podobne do tego, jakie ma Adam Lambert. W niedawnym wywiadzie wokalista przyznał, że na ten moment nie ma żadnych wieści odnośnie ewentualnych koncertów Queen, ale gdy tylko takowe zostaną mu zaproponowane, to z pewnością chętnie weźmie w nich udział.