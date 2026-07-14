Basistka kultowej kapeli ruchu rior grrrl walczy z agresywnym nowotworem. Powstała zbiórka na pomoc Jennifer Finch

Informacja o problemach zdrowotnych Jennifer Finch obiegła media na całym świecie w poniedziałek 13 lipca. To wtedy okazało się, że w serwisie GoFoundMe, który służy do organizowania zbiórek pieniężnych na różne cele, powstała nowa, w centrum której znalazła się właśnie znana basistka, kojarzona przede wszystkim z formacją L7.

Jak wynika z opisu zbiórki, Finch walczy z nowotworem mózgu. Jak opisano, początkowo wydawało się, że w jej przypadku wystarczające będzie tradycyjne leczenie onkologiczne, w tym przypadku opierające się na radioterapii. Niestety, w toku leczenia pojawiły się nieprzewidziane komplikacje, które wiązały się z koniecznością przeprowadzania kolejnych operacji. Obecnie wiadomo już, że u basistki zdiagnozowano niezwykle agresywną odmianą nowotworu mózgu, a sama choroba i leczenie sprawiły, że zmaga się ona z poważnymi ograniczeniami fizycznymi i wymaga opieki.

Najważniejsze kobiece albumy rockowe wszech czasów

Basistka L7 potrzebuje finansowego wsparcia

Niestety, w efekcie okazało się, że tak koszty leczenia, jak i opieki nad Jennifer znacznie wykraczają poza możliwości jej i jej bliskich. Jak wskazano, zbiórka powstała, aby zebrać środki na takie cele, jak:

Profesjonalna opieka pielęgniarska w domu, fizjoterapia i logopedia, sprzęt medyczny i inna niezbędna opieka;

Pokrycie kosztów opieki domowej, które pozwolą Jennifer bezpiecznie i wygodnie pozostać w domu;

Odzyskanie znacznych wydatków na leczenie i opłaty prawne, dokonane dotąd z własnej kieszeni;

Zachowanie dziedzictwa Jennifer, przez stworzenie archiwum jej twórczości artystycznej i twórczej;

Zakończenie znaczącego projektu kreatywnego, którego premiera zaplanowana była na przyszły rok;

Na ten moment cel zbiórki wyliczono na 350 tysięcy dolarów, z czego udało się zebrać na ten moment już niemal 215 tysięcy dolarów - a kwota wsparcia stale rośnie.

Głos w sprawie chorej zabrała także Courtney Love. Liderka Hole zamieściła na swoim koncie na Instagramie zdjęcie koleżanki i napisała: "Jennifer Finch założycielka L7, jednego z najważniejszych zespołów w historii. I ktoś, kogo wszyscy mamy zaszczyt nazywać przyjaciółką, jest ciężko chora. Pomóżcie, jeśli możecie".

Zespół L7 powstał w Los Angeles w 1985 roku, a jedną z jego kluczowych członkiń była w latach 1985-1996 oraz ponownie od 2014 roku właśnie Jennifer Finch. Formację uznaje się za jedną z najważniejszych dla punkowo-feministycznego ruchu riot grrrl, który miał ścisłe związki ze sceną grunge'ową lat 90. i trzecią falą feminizmu.

Kiedy dziewczyny się wkurzyły. Riot grrrl, czyli kobiecy gitarowy bunt: