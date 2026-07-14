[ODWOŁANE] Phil Campbell’s Bastard Sons na dwóch koncertach w Polsce! Powrót nad Wisłę po śmierci słynnego gitarzysty

To, co zaczęło się jako surowy, pełen energii rodzinny projekt Phila Campbella, wieloletniego gitarzysty Motörhead, i jego synów - Todda, Dane’a i Tyli - z czasem przerodziło się w coś znacznie większego niż tylko muzyczne przedsięwzięcie. Dziś zespół stanowi symbol hołdu i kontynuacji, oparty na silnej więzi oraz wieloletnim oddaniu rockowej tradycji.

Po stracie Phila projekt zyskał wyjątkowy wymiar, a środowisko rockowe odpowiedziało na niego ogromnym wsparciem. Zaproszenia od największych festiwali i legend sceny, w tym Judas Priest, tylko potwierdzają, jak silną pozycję ma dziedzictwo Campbella w świecie muzyki. Na koncertach nie ma miejsca na kompromisy - to szczery, głośny i bezpośredni rock’n’roll, dokładnie taki, jakiego zawsze wymagał Phil.

Phil Campbell - wywiad

Phil Campbell’s Bastard Sons na dwóch koncertach w Polsce w 2026 roku [DATY, MIASTA, BILETY]

27.07.2026 / Łódź, Scenografia

30.07.2026 / Lublin, Zgrzyt

BILETY!