Basista Shinedown wycofuje się z trasy zespołu. "Przeszedłem naprawdę poważny kryzys psychiczny"

Fani amerykańskiej formacji Shinedown ze smutkiem przyjęli najnowsze wieści z obozu zespołu. Grupa właśnie rozpoczęła swoją trasę po USA oraz Kanadzie. Na scenie jednak zabrakło basisty Erica Bassa. Muzyk poinformował, że musiał zrezygnować z grania koncertów. Powodem są poważne problemy zdrowotne.

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Jakieś dwa-trzy tygodnie temu przeszedłem naprawdę poważny kryzys psychiczny. Uznałem, że wyjazd w trasę koncertową w tym momencie nie byłby z mojej strony zbyt rozsądnym posunięciem. Zastanawiałem się, czy w ogóle wydawać to oświadczenie, czy po prostu zniknąć i pojawić się z powrotem, kiedy będę już gotowy. Zdrowie psychiczne to jednak temat, o który ja i cały nasz zespół zawsze głośno walczyliśmy. Pomyślałem, że milczenie mogłoby wyglądać tak, jakbym się tego wstydził – wyznał basista.

Obecnie basista Shinedown przechodzi specjalistyczną terapię w Medical University of South Carolina. – Czuję się już znacznie lepiej, co jest świetną wiadomością. [...] Josh Sturm i Zack Mack, dwaj nasi wspaniali przyjaciele, przyjadą, żeby mnie zastąpić, dopóki nie będę mógł wrócić. Nie mam teraz konkretnego terminu. Mam nadzieję, że nastąpi to prędzej niż później. Chcę jednak mieć pewność, że jestem w pełni bezpieczny, zanim wrócę na scenę – dodał muzyk.

Ponadto Eric Bass, we wspomnianym wideo, zaapelował do fanów na całym świecie. Podkreślił, jak ważna jest empatia i szybkie reagowanie na kryzysy psychiczne u innych. – Zrobiłem coś, czego nie zrobiłem nigdy wcześniej przez 51 lat mojego życia na tej ziemi: wyciągnąłem rękę do kogoś i powiedziałem: 'Nie poradzę sobie z tym sam, potrzebuję pomocy". To zapoczątkowało proces leczenia, przez który teraz przechodzę. Poproszenie o pomoc nie jest łatwe, ale trzeba to zrobić – podsumował.

Przypomnijmy, że Shinedown to jeden z najpopularniejszych amerykańskich zespołów reprezentujących post-grunge. Formacja powstała w 2001 roku w Jacksonville na Florydzie z inicjatywy wokalisty Brenta Smitha. Dyskografia Shinedown liczy sobie osiem albumów studyjnych. Ostatni z nich, zatytułowany prostu Eight, ukazał się na rynku pod koniec maja 2026. Grupa jest znana z takich utworów jak m.in. Second Chance, Sound of Madness czy 45.

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