Dopasuj tytuł płyt Pink Floyd do okładki. To quiz dla prawdziwych fanów brytyjskiego zespołu!

Zespół Pink Floyd oficjalnie zadebiutował na rynku muzycznym w 1967 roku albumem The Piper at the Gates of Dawn - dziś postrzeganym jako klasyk rocka psychodelicznego. W tym czasie liderem formacji był jeszcze Syd Barrett, po jego odejściu jednak muzyczna ścieżka brytyjskiej grupy, w chwili dołączenia do niej gitarzysty i wokalisty Davida Gilmoura, znacząco się zmieniła.

Słyszalne jest to już na A Saucerful of Secrets, a coraz bardziej na każdej kolejnej płycie grupy. Te, słuchane dziś, jasno i wyraźnie pokazują jej rozwój, apogeum czego nadeszło z całą mocą na wydanym w 1973 roku The Dark Side of the Moon. To ten projekt właśnie uczynił Pink Floyd zespołem wręcz wielkim, który dotarł na szczyty, osiągając sukces tak krytyczny, jak i komercyjny. Ostatecznie na całą regularną dyskografię formacji złożyło się piętnaście albumów studyjnych, z czego jako ostatni zapamiętamy The Endless River z 2014 roku.

Pink Floyd - 5 ciekawostek o albumie “The Dark Side of the Moon” | Jak dziś rockuje?

Rozpoznaj okładki płyt Pink Floyd

Od samych początków swojej działalności Pink Floyd słynęli z nietypowych, a przy tym niezwykle charakterystycznych okładek. Na tych nie pojawiali się członkowie zespołu, rzadko kiedy ujrzeć można było na nich także jakikolwiek napis. Już na wczesnych etapach swojej muzycznej przygody zespół połączył siły z grupą artystyczną Hipgnosis. Graficy stworzyli większość kultowych już okładek płyt Brytyjczyków.

Dziś grafiki zdobiące covery wydawnictw Pink Floyd cieszą się statusem kultowych i same w sobie traktowane są jako małe dzieła sztuki. Czy jesteś w stanie rozpoznać, który z projektów zdobi który album - czy to studyjny, EP-kę, kompilacyjny czy koncertowy - formacji? Czas to sprawdzić w quizie!

Spróbuj swoich sił w poniższym teście!