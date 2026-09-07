Droga powrotna na szczyt. Aerosmith - fakty o albumie “Pump” | Jak dziś rockuje?

Joe Perry odszedł (a według niektórych źródeł został wyrzucony przez Stevena Tylera) z Aerosmith w 1979 roku, w trakcie prac nad albumem Night in the Ruts. Ostatecznie gitarzystę zastąpił Jimmy Crespo, na pokładzie z których formacja nagrała i wydała tylko jeden krążek, Rock in a Hard Place z 1982 roku. W jej świecie nie działo się jednak dobrze - problemy z uzależnieniem, głównie od środków odurzających i dotyczące przede wszystkim Tylera, mocno wpłynęły na wizerunek zespołu zwłaszcza, że wokalista odurzony kilka razy zasłabł na scenie i nie był w stanie nawet z niej zejść.

Wtem w lutym 1984 roku do gry powrócił Perry - początkowo jedynie na koncert w Orpheum Theater w Bostonie, kilka miesięcy później w końcu ostatecznie do składu, w którym pozostaje do dziś. Już rok później na rynku ukazał się album Done with Mirrors - zapowiadany jako wielki powrót Aerosmith, nie spełnił jednak oczekiwań sprzedażowych. Udało się to dopiero kolejnym płytom.

Aerosmith - największe przeboje amerykańskiej legendy rocka

Wielki powrót

Steven wciąż jednak nie radził sobie z używkami i dopiero w 1986 roku, pod wpływem interwencji, udał się na odwyk. Efekty zdrowienia grupy były widoczne już po roku, wraz z wydaniem dziewiątej płyty formacji. To Permanent Vacation okazał się być tym prawdziwym powrotem, który spotkał się ze z uznaniem krytyków, podbił listy przebojów i sprzedał się w milionach egzemplarzy. Okazało się, że wydawnictwem tym rozpoczęło się pasmo sukcesów Aerosmith.

Już pod koniec 1988 roku zespół zebrał się w Rik Tinory Productions w Cohasset w stanie Massachusetts, by spróbować zacząć pisać nowy materiał. W ciągu raptem kilku dni grupa miała gotowe aż dziewiętnaście piosenek, ostatecznie z zamiarem nagrania nowej płyty weszła do studia w styczniu 1989 roku. W roli producenta Aerosmith w kanadyjskim Little Mountain Sound towarzyszył Bruce Fairbairn, który był świeżo po genialnym przyjęciu New Jersey Bon Jovi. Muzycy chcieli pokazać swoją ostrzejszą, bardziej surową stronę w odróżnieniu od tak komercyjnej poprzedniczki. Dosadne okazały się być też teksty - Tyler, już będąc czysty i wolny od dragów, postanowił za ich sprawą dać upust swojej seksualnej energii. Z tego też powodu na próżno szukać w pierwszych wydaniach płyty broszurki ze słowami piosenek.

Ciekawostki o "Pump"

Dziesiąty album studyjny został zatytułowany Pump gdyż, jak stwierdził w wywiadzie dla MTV Whitford, bez środków odurzających cały zespół jest naprawdę "napompowany". Wydawnictwo ukazało się na rynku 12 września 1989 roku i tak samo jak poprzednie, otrzymało bardzo dobre noty, obecnie uznawane jest za jedno z najbardziej kluczowych dla ery glam metalu i hard rocka.

Jakie ciekawostki skrywa słynny krążek Aerosmith? Sprawdź w galerii: