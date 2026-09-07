Red Hot Chili Peppers i historia powstania albumu One Hot Minute

Jeśli szukać momentu przełomowego w historii amerykańskiego zespołu Red Hot Chili Peppers, który powstał na początku lat osiemdziesiątych w Los Angeles, to nie da się wskazać innego niż ten, który zdarzył się w 1991. Album Blood Sugar Sex Magik, z takimi hitami, jak Give It Away czy Under the Bridge, sprawił, że zespół awansował do rockowej ekstraklasy. Gigantyczny sukces komercyjny płyty oraz intensywna trasa koncertowa miały jednak swoją cenę. Gitarzysta John Frusciante nie radził sobie zbyt dobrze z narastającą presją i coraz większą popularnością. Muzyk pogrążył się w narkotykowym nałogu i ostatecznie opuścił szeregi RHCP w 1992 w trakcie trwania trasy.

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Jego odejście było ciosem dla reszty muzyków. Zwłaszcza dla basisty Flea, który mocno się z nim zżył. Dalsza działalność zespołu stanęła więc pod znakiem zapytania. Na początku lipca 1992 grupa powróciła jednak na scenę z nowym (tymczasowym!) gitarzystą: Arikiem Marshallem. Nie zagrzał on na dłużej miejsca w składzie Red Hot Chili Peppers. Angaż dostał bowiem Dave Navarro z Jane’s Addiction. Tę kandydaturę wysunął perkusista Chad Smith. Początkowo muzyk nie był do końca przekonany, co do propozycji, która została mu złożona. Zważywszy, że był wówczas zajęty innymi projektami po zawieszeniu działalności przez swój macierzysty zespół w 1991.

Kiedy rozpoczęły się właściwe prace nad następcą Blood Sugar Sex Magik, gitarzysta zdecydował, że podejmie się wyzwania. Z jednej strony: był to wybór racjonalny, w końcu muzycy dobrze się znali. Z drugiej: Navarro i Frusciante mocno różnili się stylem grania. Brzmienie muzyka Jane’s Addiction było bardziej psychodeliczne, mroczne i cięższe, wręcz metalowe, a mniej funkowe.

Zespół wszedł do studia The Sound Factory, znajdującego się w Los Angeles, w lipcu 1994. Integracja nowego muzyka w składzie nie należała do tych najszybszych i najłatwiejszych. Navarro musiał się przyzwyczaić do stylu pracy pozostałych.

– John Frusciante był prawdziwą anomalią, jeśli chodzi o pisanie piosenek. Dzięki niemu tworzenie muzyki było jeszcze łatwiejsze niż z Hillelem Slovakiem, mimo tego, że znałem Hillela od lat. Po prostu uważałem, że tak właśnie jest ze wszystkimi gitarzystami, że pokazujesz im teksty, trochę śpiewasz i nagle masz gotowy utwór. Z Dave'em to się nie zdarzyło od razu – wspominał wokalista Anthony Kiedis w swojej autobiografii Blizna.

Prac z pewnością nie ułatwiało... powrotne uzależnienie frontmana od narkotyków. Proces nagrywania krążka One Hot Minute okazał się długi i chaotyczny. Sesje często były przerywane, a sam wokalista mierzył się z blokadą twórczą (w pisaniu tekstów pomógł mu Flea). Mimo wszelkich trudności, w lutym 1995 nagrywanie dobiegło końca. Na producenta One Hot Minute wybrano Ricka Rubina, który rozpoczął współpracę z RHCP przy okazji Blood Sugar Sex Magik. Muzycy natomiast stworzyli materiał, który był złożony i o wiele mroczniejszy niż wcześniejsze albumy.

Zanim płyta ujrzała światło dzienne, to w sierpniu 1995 w przestrzeni medialnej pojawił się pierwszy singiel – Warped, który zwiastował eksperymenty muzyczne. Premiera One Hot Minute nastąpiła 12 września 1995. Album spotkał się z mieszanymi reakcjami. Chociaż odniósł komercyjny sukces (czwarte miejsce na liście Billboardu, podwójna platyna w Stanach Zjednoczonych), to wielu fanów było zaskoczonych nowym, cięższym brzmieniem w sposób negatywny. Krytycy również podzielili się w swoich ocenach.

Współpraca z Navarro ostatecznie zakończyła się po tej jednej płycie. Po jego odejściu do zespołu wrócił Frusciante i w najsłynniejszym składzie grupa nagrała następnie Californication (1999), kolejny klasyczny album w dyskografii.

Nie da się ukryć, że One Hot Minute to płyta, która zyskuje z czasem. Muzycy niechętnie jednak do niej wracają. Materiał z szóstego studyjnego wydawnictwa jest praktycznie w ogóle nie grany na koncertach. Nie zmienia to jednak faktu, że One Hot Minute pozostaje świadectwem artystycznej ewolucji i kreatywnego momentu w historii Red Hot Chili Peppers, który musiał się wydarzyć...

Jakie ciekawostki skrywa album One Hot Minute? Tego dowiecie się z galeri:

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