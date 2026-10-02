Peter Gabriel nie zwalnia tempa! Nowy album o\i nachodzi

Trzy lata – dokładnie tyle musieliśmy czekać na nowy materiał od byłego wokalisty Genesis. Jak na Petera Gabriela to wręcz ekspresowe tempo! Wiadomo już, że krążek zatytułowany o\i trafi do sprzedaży już 27 listopada 2026 roku nakładem Real World Records. Nadchodzący album stanowi bezpośrednią kontynuację wydanego w 2023 i/o i wraz z nim tworzy wielki, składający się z 25 utworów konceptualny projekt. Podobnie jak przy poprzednim wydawnictwie, Gabriel publikował kolejne utwory przy każdej pełni księżyca.

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Ten album był bardziej maratonem niż sprintem. To będzie najdłuższa płyta, jaką kiedykolwiek wydałem. Piosenki są mieszanką myśli i uczuć. Wchodzimy w okres przełomowych zmian wywołanych przez sztuczną inteligencję, komputery kwantowe i interfejsy mózg-komputer. Rolą artysty jest patrzenie w tę mgłę i pokazywanie ludziom, co się w niej kryje – powiedział Gabriel, cytowany w informacji prasowej.

Tak prezentuje się tracklista albumu:

Been Undone Put the Bucket Down What Lies Ahead Till Your Mind Is Shining Won’t Stand Down Who Are We Talking To? Yes, It Will Go One by One A Hard Lesson Face the Wall I Belong to the Sky Looking for the Happy Sacrament

Album powstawał w Real World Studios oraz domowym studiu Gabriela. Warto wspomnieć, że w nagraniach udział wzięli wieloletni współpracownicy wokalisty: gitarzysta David Rhodes, basista Tony Levin oraz perkusista Manu Katché. W studio wsparli ich m.in. legendarny Brian Eno czy córka artysty Melanie Gabriel.

Krążek, jak większość płyt Gabriela, zawiera zarówno piosenki napisane od czasu ostatniego albumu, jak i takie, których dokończenie zajęło mu o wiele więcej czasu. – Większość ludzi robi rzeczy dużo szybciej, ale nie mam problemu ze zrozumieniem własnego procesu twórczego. Niektóre rzeczy dojrzewają i ewoluują spontanicznie, a inne po prostu leżą ukryte w pudełku, dopóki nie nadejdzie ich moment w blasku fleszy – dodał artysta.

Album dostępny będzie w kilku formatach. Dla audiofilów przygotowano coś specjalnego: wersję 4CD, która zaoferuje utwory w dwóch zupełnie różnych wersjach brzmieniowych: jasnej (Bright-Side mix od Marka "Spike’a" Stenta) oraz ciemniejszej (Dark-Side mix autorstwa Tchada Blake’a).

Oto ciekawostki o albumie So od Petera Gabriela: