Metallica rozpoczęła rezydencję w Sphere w Las Vegas! Tak wygląda IMPONUJĄCE widowisko!

Metallica niemal natychmiast po wydaniu w kwietniu swojego wciąż najbardziej aktualnego albumu, 72 Seasons, rozpoczęła promującą go serię koncertów. Trasa "M72 World Tour" została pomyślana w sposób szczególny w myśl "No Repeat Weekend", co oznacza, że w każdym kraju, który zespół odwiedzał, grał dwa koncerty, na każdym prezentując inną setlistę.

Od tamtego momentu minęły już ponad trzy lata, formuła trasy uległa zmianie, a każdą z odsłon mieli okazję zobaczyć fani i fanki formacji w Polsce. Ta w ostatnich latach zdążyła zagrać nad Wisłą trzy razy: dwa razy na warszawskim Stadionie Narodowym w 2024 roku i w maju tego roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Metallica koncertowo nie zwalnia tempa!

Wraz z rozpoczęciem tego roku stało się jasne, że Metallica dopisze do swojej koncertowej historii zupełnie nowy rozdział. To w lutym oficjalnie potwierdzono, po miesiącach spekulacji, że grupa będzie kolejną ze świata ciężkich brzmień, która zagra serię, łącznie aż 24 koncertów, w kultowym obiekcie Sphere, zlokalizowanym w Las Vegas.

Pierwszy pokaz zaplanowany został na 1 października, co oznacza, że za nami już inauguracyjny koncert w ramach rezydencji "Life Burns Faster"! Co się działo w Las Vegas?

Tak wygląda widowisko Metalliki w Sphere w Las Vegas! [ZDJĘCIA]

Już po wejściu do obiektu na fanów czekał imponujący ukłon w ich stronę - nowoczesne ekrany ozdobione zostały całą masą flag, które reprezentowały fankluby Metalliki z całego świata!

Im dalej w koncert tym działo się ciekawiej. Nie da się ukryć, że ekipa Metalliki na całego wykorzystała możliwości, jakie stwarza nowoczesny obiekt. Tym samym obecna w Sphere publiczność zobaczyła imponujące wizualizacje, nawiązujące do płyt zespołu: błyskawice i krzesło elektryczne, kroczące młoty. Nie brakowało także momentów, gdy to publiczność widziała odbitą w ekranach samą siebie, lub efektów, kiedy to sami muzycy, cały czas występując, wydawali się być wrzuceni w sam środek przygotowanych animacji.

Jaka setlista wybrzmiała na koncercie? Cały pokaz otworzyło wykonanie kultowego Battery, łącznie zaś Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett i Robert Trujilo wykonali łącznie szesnaście kompozycji, w tym niespodzianki w postaci zagranego pierwszy raz od 12 lat ...And Justice for All czy Now That We're Dead. Oczywiście nie zabrakło także klasyków w postaci Sad But True, Wherever I May Roam, Nothing Else Matters, zadedykowanego Cliffowi Burtonowi The Call of Ktulu czy zamykającego całe widowisko Master of Puppets.

Sprawdź w galerii na końcu artykułu zdjęcia tego, co wydarzyło się 1 października w Sphere w Las Vegas!