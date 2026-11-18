Bruce Dickinson to bez wątpienia jeden z najlepszych wokalistów w historii muzyki metalowej. Ale i nie tylko. Znany jest najbardziej jako frontman brytyjskiej formacji Iron Maiden. To jednak nie wszystko. Dickinson prowadzi także od lat udaną karierę solową.

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Zadebiutował pod własnym nazwiskiem w 1990 roku za sprawą krążka "Tattooed Millionaire". W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, po odejściu z Iron Maiden, mógł się wyłącznie skupić na rozwijaniu swojej kariery. Łącznie na koncie siedem albumów. W 2024 roku, po bardzo długiej przerwie, wrócił z płytą "The Mandrake Project". Na następcę długo czekać nie będziemy musieli. Kolejny krążek ujrzy światło dzienne w pierwszej połowie 2027.

To doskonała okazja, aby z bliska przyjrzeć się solowym albumom Dickinsona. Na pewno wokalista nie ma czego się wstydzić. Na tej muzycznej ścieżce też mu idzie bardzo dobrze. I mamy nadzieję, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym aspekcie.

Które solowe albumy Bruce'a Dickinsona wyróżniliśmy? Sprawdźcie w naszej galerii umieszczonej na samej górze artykułu.

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