Bruce Dickinson i były wokalista Rainbow w jednym utworze! Do sieci trafił The Fifth Force of Nature

Wokalista Graham Bonnet, który pod koniec lat siedemdziesiątych został wybrany przez Ritchiego Blackmore’a na następcę legendarnego Ronniego Jamesa Dio w zespole Rainbow, od ponad dekady skupia się na własnej grupie, Graham Bonnet Band, która ma na koncie – na ten moment – trzy albumy. A niebawem na półki sklepowe trafi kolejny. Krążek będzie zatytułowany Circuit Breaker i ukaże się na rynku 26 marca 2027 roku nakładem wytwórni Frontiers Music Srl.

Całość zapowiada kompozycja The Fifth Force of Nature, w którym u boku Grahama zaśpiewał Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden. Singiel, wraz z teledyskiem w reżyserii Leo Libertiego, jest już dostępny w sieci.

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– Znam go od dawna, ale nie widuję z nim codziennie. Nie jest moim najlepszym przyjacielem ani nic takiego… Powiedział komuś, ze swojego solowego zespołu, o ile się nie mylę: "Nigdy tego nie robię dla nikogo, nigdy nie śpiewam gościnnie na czyimś albumie. Ale zrobię to dla Grahama". Bardzo mu za to podziękowałem – powiedział Bonnet w podcaście Talk Louder w ubiegłym roku.

Teraz natomiast, przy okazji premiery utworu, dodał: – Możliwość zaśpiewania w duecie z Bruce’em na tym albumie była niesamowitym przeżyciem. On jest genialnym wokalistą, a nasze głosy brzmią razem po prostu świetnie. To naprawdę doświadczenie życia!. Tekst piosenki inspirowany jest fizyką i poszukiwaniem piątej siły natury (obok grawitacji, elektromagnetyzmu oraz silnych i słabych oddziaływań jądrowych).

Poniżej udostępniamy The Fifth Force of Nature:

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Na płycie formacji Grahama Bonneta nie zabraknie także innych gości. W utworze Wait for the Day to Break na basie zagrał Roger Glover z Deep Purple. To będzie ich pierwsza wspólna praca od ponad czterech dekad i wspomnianego albumu Rainbow. Na Circuit Breaker pojawi się także Wśród gości na krążku pojawi się również Kai Hasen, ikona niemieckiego power metalu i muzyk Helloween.

Co więcej, autorem aż trzech utworów na płycie jest Russ Ballard, człowiek, który stworzył dla Rainbow nieśmiertelny przebój Since You Been Gone.

Oto szczegółowa tracklista Circuit Breaker:

No One Is Talking Feel The Power The Captain Landslide The Fifth Force Of Nature Wait For The Day To Break Flame And Fire No One Sang For Rory Vengeance Is Mine Circuit Breaker Till The End

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