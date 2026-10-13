Bruce Dickinson i były wokalista Rainbow w jednym utworze! Do sieci trafił The Fifth Force of Nature
Wokalista Graham Bonnet, który pod koniec lat siedemdziesiątych został wybrany przez Ritchiego Blackmore’a na następcę legendarnego Ronniego Jamesa Dio w zespole Rainbow, od ponad dekady skupia się na własnej grupie, Graham Bonnet Band, która ma na koncie – na ten moment – trzy albumy. A niebawem na półki sklepowe trafi kolejny. Krążek będzie zatytułowany Circuit Breaker i ukaże się na rynku 26 marca 2027 roku nakładem wytwórni Frontiers Music Srl.
Całość zapowiada kompozycja The Fifth Force of Nature, w którym u boku Grahama zaśpiewał Bruce Dickinson, wokalista Iron Maiden. Singiel, wraz z teledyskiem w reżyserii Leo Libertiego, jest już dostępny w sieci.
– Znam go od dawna, ale nie widuję z nim codziennie. Nie jest moim najlepszym przyjacielem ani nic takiego… Powiedział komuś, ze swojego solowego zespołu, o ile się nie mylę: "Nigdy tego nie robię dla nikogo, nigdy nie śpiewam gościnnie na czyimś albumie. Ale zrobię to dla Grahama". Bardzo mu za to podziękowałem – powiedział Bonnet w podcaście Talk Louder w ubiegłym roku.
Teraz natomiast, przy okazji premiery utworu, dodał: – Możliwość zaśpiewania w duecie z Bruce’em na tym albumie była niesamowitym przeżyciem. On jest genialnym wokalistą, a nasze głosy brzmią razem po prostu świetnie. To naprawdę doświadczenie życia!. Tekst piosenki inspirowany jest fizyką i poszukiwaniem piątej siły natury (obok grawitacji, elektromagnetyzmu oraz silnych i słabych oddziaływań jądrowych).
Poniżej udostępniamy The Fifth Force of Nature:
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Na płycie formacji Grahama Bonneta nie zabraknie także innych gości. W utworze Wait for the Day to Break na basie zagrał Roger Glover z Deep Purple. To będzie ich pierwsza wspólna praca od ponad czterech dekad i wspomnianego albumu Rainbow. Na Circuit Breaker pojawi się także Wśród gości na krążku pojawi się również Kai Hasen, ikona niemieckiego power metalu i muzyk Helloween.
Co więcej, autorem aż trzech utworów na płycie jest Russ Ballard, człowiek, który stworzył dla Rainbow nieśmiertelny przebój Since You Been Gone.
Oto szczegółowa tracklista Circuit Breaker:
- No One Is Talking
- Feel The Power
- The Captain
- Landslide
- The Fifth Force Of Nature
- Wait For The Day To Break
- Flame And Fire
- No One Sang For Rory
- Vengeance Is Mine
- Circuit Breaker
- Till The End