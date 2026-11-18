Quiz o zespole AC/DC. Dopasuj utwór do odpowiedniego albumu!

Australijska formacja AC/DC to żywa legenda muzyki rockowej. Grupa cały czas jest aktywna i, przez ponad 50 lat działalności na rynku, wydała siedemnaście studyjnych albumów.

Zespół powstał w 1973 roku z inicjatywy braci Malcolma i Angusa Youngów. Debiutancki studyjny album AC/DC, zatytułowany High Voltage, ukazał się w 1975, ale wówczas tylko na rodzimym kontynencie. Dla grupy niewątpliwie przełomowy był krążek Let There Be Rock z 1977.

Dzień, w którym zespół AC/DC zagrał swój pierwszy koncert. Ikona zadebiutowała ponad 50 lat temu!

Niestety, u szczytu sławy, w lutym 1980 roku, przyszła tragedia. Wówczas zmarł wokalista Bon Scott. Wydawało się, że będzie to koniec AC/DC. Jednak tak się nie stało. Następcą został Brian Johnson, który zadebiutował na legendarnym albumie Back in Black. Płyta dedykowana pamięci Scotta stała się absolutnym fenomenem komercyjnym.

Grupa szybko wyrobiła swój charakterystyczny styl, któremu wierna jest do dziś. Oczywiście, złośliwe osoby napisałyby w tym momencie, że AC/DC nagrywa w kółko takie same albumy.

Muzycy mogliby odpowiedzieć w ten sposób: "Nieprawda, gramy dziesięć różnych piosenek, tylko bardzo do siebie podobnych". I za to właśnie kochamy AC/DC. Ich popularność nie mija. Kolejne pokolenia chodzą na koncerty, a zespół, bez żadnych problemów, wyprzedaje największe obiekty na całym świecie.

Czas więc na kolejny quiz dotyczący AC/DC na naszej stronie. Zadanie nie jest trudne: wystarczy dopasować utwór do albumu, na którym się oryginalnie znalazł. Quiz składa się tradycyjnie z dziesięciu pytań. Zapraszamy więc do wspólnej zabawy.

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