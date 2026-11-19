Polski "Wiedźmin" kończy 25 lat. Kulisy powstawania ekranizacji Andrzeja Sapkowskiego

Kinowa premiera rodzimej ekranizacji prozy Andrzeja Sapkowskiego odbyła się 9 listopada 2001 roku, co oznacza, że od debiutu produkcji minęło dokładnie 25 lat. Obraz w reżyserii Marka Brodzkiego już na etapie produkcji wywoływał gigantyczne emocje i ogromne zainteresowanie widzów. Zdjęcia do filmu trwały przeszło 150 dni, a budżet całego przedsięwzięcia przekroczył kwotę 18 milionów złotych. Kinowe dzieło stanowiło jednocześnie wstęp do telewizyjnego serialu, który stacja TVP2 wyemitowała dwanaście miesięcy później.

Oś fabularna dzieła koncentruje się wokół przygód Geralta z Rivii, nazywanego również Białym Wilkiem, który zawodowo trudni się likwidowaniem groźnych dla ludzi bestii. Losy głównego bohatera przybierają zupełnie nowy obrót w momencie, gdy ratuje on życie rządzącej Cintrą królowej Calanthe i jej córki Pavetty. Na mocy tajemniczego Prawa Niespodzianki przeznaczenie wiedźmina splata się z młodą księżniczką Ciri, a wątek ten determinuje dalszy przebieg pełnej niebezpieczeństw i magii opowieści.

Mimo że "Wiedźmin" musiał mierzyć się z falą ostrej krytyki, a miłośnicy literackiego oryginału zakładali nawet komitety protestacyjne przeciwko decyzjom obsadowym, tytuł ten trwale wpisał się w dzieje polskiego kina. Ze względu na nieporozumienia swoje nazwisko z napisów początkowych usunął scenarzysta Michał Szczerbic. Sama produkcja zdobyła jednak ważne wyróżnienia, w tym prestiżową nagrodę Orła za wybitną ścieżkę dźwiękową autorstwa Grzegorza Ciechowskiego.

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Obsada polskiego "Wiedźmina". Michał Żebrowski i Grażyna Wolszczak w kultowych rolach

Realizatorzy rodzimego widowiska zaangażowali do projektu najpopularniejszych artystów ówczesnego polskiego kina. Choć wybory te początkowo budziły spore kontrowersje, to wielu wykonawców wykreowało postacie, które po dziś dzień darzone są przez publiczność wielkim sentymentem.

W produkcji wystąpiła absolutna czołówka rodzimych aktorów.

Michał Żebrowski zagrał głównego bohatera, Geralta z Rivii, a przygotowania do tej kreacji wymagały od niego siedmiomiesięcznych, wyczerpujących treningów sztuk walki pod nadzorem mistrza aikido.

zagrał głównego bohatera, Geralta z Rivii, a przygotowania do tej kreacji wymagały od niego siedmiomiesięcznych, wyczerpujących treningów sztuk walki pod nadzorem mistrza aikido. Zbigniew Zamachowski wcielił się w postać barda Jaskra, który był wiernym kompanem i oddanym przyjacielem tytułowego łowcy potworów.

wcielił się w postać barda Jaskra, który był wiernym kompanem i oddanym przyjacielem tytułowego łowcy potworów. Grażyna Wolszczak stworzyła na ekranie postać tajemniczej i niezwykle pociągającej czarodziejki Yennefer.

stworzyła na ekranie postać tajemniczej i niezwykle pociągającej czarodziejki Yennefer. Ewa Wiśniewska pojawiła się na planie jako wyniosła i nieustępliwa władczyni, królowa Calanthe.

pojawiła się na planie jako wyniosła i nieustępliwa władczyni, królowa Calanthe. Agata Buzek pokazała się publiczności w roli księżniczki Pavetty, która dysponowała potężnymi mocami magicznymi.

pokazała się publiczności w roli księżniczki Pavetty, która dysponowała potężnymi mocami magicznymi. Maciej Kozłowski wykreował na ekranie wyjątkowo posępną i negatywną postać rycerza Falvicka.

wykreował na ekranie wyjątkowo posępną i negatywną postać rycerza Falvicka. Andrzej Chyra wystąpił w filmie jako pełen sekretów rycerz Borch Trzy Kawki.

wystąpił w filmie jako pełen sekretów rycerz Borch Trzy Kawki. Anna Dymna zagrała niezwykle serdeczną i opiekuńczą kapłankę imieniem Nenneke.

zagrała niezwykle serdeczną i opiekuńczą kapłankę imieniem Nenneke. Daniel Olbrychski przyjął natomiast rolę przywódcy wolnych elfów, króla Filavandrela.

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Dwadzieścia pięć lat to bardzo długi okres, który w widoczny sposób wpłynął na wizerunek artystów zaangażowanych w ten projekt. Chociaż upływający czas pozostawił ślady na twarzach wykonawców, to znaczna część z nich zestarzała się z ogromną godnością i nadal zachwyca swoją prezencją podczas oficjalnych gali. Zarówno Michał Żebrowski, jak i Grażyna Wolszczak przeszli w pełni naturalną przemianę, która dodała im dojrzałego wdzięku oraz niezwykle szlachetnych rysów.

Przez minione ćwierćwiecze od kinowego debiutu tacy artyści jak Zbigniew Zamachowski, Agata Buzek czy Andrzej Chyra nieustannie rozwijali swoje zawodowe ścieżki. Ich dzisiejszy wygląd jest najlepszym dowodem na to, jak dużą ewolucję wizualną przeszli od momentu zakończenia zdjęć do tego głośnego widowiska fantasy. W tym gronie nie ma już z nami niestety doskonałego aktora Macieja Kozłowskiego, który zmarł w 2010 roku i pozostawił bogaty dorobek artystyczny.

W celu dokładnego zobrazowania zmian, jakie upływające dekady wywołały w wyglądzie ikon rodzimej kinematografii, stworzyliśmy specjalne porównanie fotograficzne. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną galerią zdjęć, w której prezentujemy przemiany gwiazd tej słynnej ekranizacji i zestawiamy ich wizerunki z dnia premiery z najbardziej aktualnymi fotografiami.