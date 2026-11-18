Powieść "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" zadebiutowała na rynku w marcu 2025 roku, dokładnie pięć lat po premierze "Ballady ptaków i węży", i jest czwartym tomem cyklu, a jednocześnie drugim prequelem historii o Katniss Everdeen. Pytanie tylko, czy ostatnim?

Nowa książka z serii "Igrzyska śmierci"? Suzanne Collins odpowiada fanom

Fani "Igrzysk śmierci" od dawna zakładają, że prequele będą trylogią. Po lekturze "Wschodu słońca w dniu dożynek", przybliżającego dramatyczne losy Haymitcha, zaczęli więc dopytywać o następny tom.

Kilka dni temu w Nowym Jorku miała miejsce światowa premiera filmowej adaptacji "Wschodu słońca w dniu dożynek". Suzanne Collins wyszła wówczas do zgromadzonych fanów, aby rozdać autografy i zapozować do kilku zdjęć. W pewnym momencie ktoś, nagrywając wszystko telefonem, zapytał o szanse na powstanie następnych "Igrzysk śmierci". Autorka z tajemniczym uśmiechem odpowiedziała krótko: "Zobaczymy", co czytelnicy natychmiast odebrali jako zapowiedź rychłego komunikatu.

Trzeci prequel "Igrzysk śmierci". Francis Lawrence wskazuje głównych kandydatów

W tej sytuacji pojawia się kluczowe pytanie o to, kto zostanie głównym bohaterem trzeciego prequela "Igrzysk śmierci". Odpowiadający za ekranizacje cyklu od czasu "W pierścieniu ognia" reżyser Francis Lawrence wskazał troje faworytów. "Uważam, że Plutarch jest naprawdę interesujący. To złożona, świetna postać. Finnick jest ulubieńcem fanów, ciekawie byłoby zobaczyć jego historię. Joanna Mason to również znakomita postać" - powiedział w rozmowie z magazynem PEOPLE.

Reżyser od razu zaznaczył jednak, na jakich zasadach opiera się jego współpraca z pisarką. "Wszystko musi zacząć się od Suzanne, od jej motywów, pomysłów oraz tego, o czym chce opowiadać i na podstawie czego chce tworzyć filmy. Przestałem snuć domysły, po prostu czekam na telefon. Gdy widzę na ekranie nazwisko Suzanne, mam nadzieję, że usłyszę: »Mam nowy manuskrypt«" - wyjaśnił Francis Lawrence.

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Miłośnicy sagi tworzą własne scenariusze, najczęściej typując Plutarcha Heavensbeego, Finnicka Odaira lub początki pierwszych Igrzysk Głodowych. Na razie pozostaje to jednak w sferze spekulacji.

"Wschód słońca w dniu dożynek". Rozmawiamy z gwiazdami nowych "Igrzysk śmierci" | Wywiad Eska