"Bunt" już w grudniu w Netflixie. Borys Szyc i Filip Pławiak w nowym polskim serialu

Fabuła serialu "Bunt". O czym opowiada nowa produkcja Netflixa?

Osią fabularną produkcji jest tytułowe wystąpienie osadzonych, które z początkowych żądań dotyczących amnestii błyskawicznie zamienia się w desperacką batalię o zachowanie godności oraz przetrwanie. Wydarzenia te śledzimy oczami więźnia, młodego polityka oraz pracującej za murami psycholożki, którym towarzyszą niejednoznaczni bohaterowie drugiego planu. Wśród nich znajdują się inni skazańcy, strażnicy oraz funkcjonariusze aparatu władzy, a ich losy wspólnie obnażają skomplikowane tryby więziennego świata. Wszystkie te postacie funkcjonują w rzeczywistości pełnej nietrwałych układów i trudnych decyzji, przez co zupełnie nie da się ich jednoznacznie ocenić.

Mateusz Rakowicz o gatunku serialu "Bunt"

"Punktem wyjścia serialu jest przede wszystkim dramat więzienny, ale zależało nam na tym, żeby wyjść poza jego klasyczne rozumienie, w którym najważniejszy jest sam konflikt między osadzonymi a systemem. Bardziej interesowała nas historia prowadzona z perspektywy bohaterów - przez ich emocje, motywacje i moralne wybory - a jednocześnie opowiedziana z rozmachem kina akcji, które ma trzymać widza w napięciu i emocjonalnie angażować. Dzięki temu, mimo skali i intensywności wydarzeń, najważniejsi pozostają ludzie postawieni w sytuacji granicznej, gdzie nic nie jest jednoznaczne" - mówi reżyser Mateusz Rakowicz.

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Prawdziwe wydarzenia z 1989 roku inspiracją dla twórców "Buntu"

"Inspirowały nas prawdziwe wydarzenia - jedne z największych powojennych buntów w Europie, które rozegrały się w Polsce w 1989 roku. Lata temu współtworzyłem o nich dokument i od tamtej pory ta historia nie dawała mi spokoju, jakby domagała się pełniejszego opowiedzenia. Jest niezwykle złożona - kryminalna, polityczna i historyczna - a zarazem głęboko ludzka, bo dotyka podstawowych emocji i pragnień: walki o wolność, potrzeby godności i nadziei na zmianę. Od początku naszą ambicją było stworzyć serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, który wciągnie widzów w sam środek rebelii i pozwoli im poczuć ich napięcie, stawkę oraz emocjonalny ciężar" - przyznaje scenarzysta "Buntu", Łukasz Bluszcz.

Obsada i bohaterowie serialu "Bunt". Kogo grają Borys Szyc i Filip Pławiak?

Walkę z aparatem państwowym śledzimy w produkcji z trzech odmiennych punktów widzenia. Zmagania te pokazano z perspektywy zdesperowanych więźniów, którym przewodzi grany przez Borysa Szyca Reagan, uwikłanego w polityczne gry Janka Chmielewskiego, w którego wciela się Filip Pławiak, a także granej przez Anitę Szepelską psycholożki więziennej Agnieszki Czajki, starającej się pojąć motywacje skazańców i zreformować system od wewnątrz. W zakładzie karnym obowiązuje brutalna hierarchia, w której oparte na solidarności i lojalności niepisane zasady osadzonych, reprezentowanych przez Ryszarda Kakietka, Michała Pietrzaka i Michała Felczaka, zderzają się z ukształtowanymi w okresie stanu wojennego strażnikami starej daty, granymi przez Filipa Karasia, Marcina Cieślikowskiego oraz Jana Aleksandrowicza-Krasko. Przeciwnikami buntowników są również ludzie reprezentujący więzienny system oraz administrację, w których wcielili się Rafał Maćkowiak, Artur Kujawa, Jacek Poniedziałek i Robert Wabich, traktujący jakiekolwiek ustępstwa jako słabość, a nadchodzącą demokrację jako ryzyko utraty dotychczasowej władzy.

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Kiedy premiera serialu "Bunt" w Netflixie?

Władze celowo dawkowały zdesperowanym osadzonym obietnice amnestii, aby utrzymać nad nimi pełną kontrolę. Kiedy jednak całkowicie odebrano im tę nadzieję, rezultat okazał się zupełnie odwrotny od zamierzonego i pchnął skazańców do jeszcze bardziej zaciętej walki o przetrwanie oraz własną godność. Komplet odcinków "Buntu" zadebiutuje na platformie Netflix już 9 grudnia.

Oficjalny zwiastun serialu "Bunt"

W sieci pojawiła się już oficjalna zapowiedź nadchodzącej produkcji z Borysem Szycem i Filipem Pławiakiem w rolach głównych.

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