"Znieczulenie" podbiło Netflixa. Oto inne seriale o lekarzach, które warto obejrzeć

"Znieczulenie" okazało się dużym i dość niespodziewanym przebojem platformy Netflix. Opowieść o lekarzach, w której główną postać wykreował znany z "Watahy" oraz nowego "Znachora" Leszek Lichota, trafiła do biblioteki serwisu bez zakrojonej na szeroką skalę kampanii promocyjnej, a i tak rozbiła bank.

Fabuła koncentruje się wokół postaci znakomitego neurochirurga, doktora Łazarza, który decyduje się na przeprowadzenie obarczonego dużym ryzykiem zabiegu. Operacja kończy się niestety fiaskiem i zgonem pacjenta, przez co główny bohater zostaje zwolniony, a jego dotychczasowa renoma oraz dalsza kariera stają pod wielkim znakiem zapytania. Los szybko jednak daje mu drugą szansę. Na prowincji dochodzi do zderzenia pociągu pasażerskiego ze składem towarowym, a doktor Łazarz natychmiast rusza na ratunek poszkodowanym w katastrofie. W ten sposób zyskuje posadę w miejscowej placówce, choć bolesne wydarzenia z przeszłości wciąż dają o sobie znać.

"Znieczulenie" hitem na Netflixie. Serial z Leszkiem Lichotą zbiera świetne recenzje

W przypadku nowości Netflixa wysoka oglądalność nie zawsze idzie w parze z wysokim poziomem artystycznym, jednak "Znieczulenie" stanowi pod tym względem chlubny wyjątek. Ta medyczna produkcja nie tylko zgromadziła przed ekranami ogromną widownię, ale zdobywa również bardzo przychylne recenzje.

PRZECZYTAJ TEŻ: Jan Holoubek nakręci serial o "łowcach skór". Produkcja trafi do Netflixa

Seriale podobne do "Znieczulenia". Które produkcje o lekarzach warto obejrzeć?

Aby uprzyjemnić sobie czas oczekiwania na nowe odcinki "Znieczulenia" (które raczej powstaną, ale to jeszcze nic pewnego) warto sięgnąć po inne chwalone seriale medyczne. Oto tytuły, które powinny was zainteresować:

"The Pitt" (dostępny w serwisie HBO Max) to cieszący się światową sławą przebój, który zdobywa liczne statuetki i uznanie za oryginalny scenariusz, świetny sposób prowadzenia opowieści oraz doskonałą grę aktorską.

(dostępny w serwisie HBO Max) to cieszący się światową sławą przebój, który zdobywa liczne statuetki i uznanie za oryginalny scenariusz, świetny sposób prowadzenia opowieści oraz doskonałą grę aktorską. "Będzie bolało" (dostępny w serwisie Canal+) to brytyjska propozycja przybliżająca realia pracy na oddziale ginekologiczno-położniczym, która z racji swojego surowego i trudnego w odbiorze klimatu spodoba się fanom mocniejszego kina.

(dostępny w serwisie Canal+) to brytyjska propozycja przybliżająca realia pracy na oddziale ginekologiczno-położniczym, która z racji swojego surowego i trudnego w odbiorze klimatu spodoba się fanom mocniejszego kina. "The Knick" (dostępny w serwisie HBO Max) to chwalona przez recenzentów produkcja ukazująca codzienne zmagania medyków z nowojorskiego szpitala Knickerbocker u progu XX stulecia.

(dostępny w serwisie HBO Max) to chwalona przez recenzentów produkcja ukazująca codzienne zmagania medyków z nowojorskiego szpitala Knickerbocker u progu XX stulecia. "Doktor House" (dostępny w serwisach Netflix, Prime Video oraz SkyShowtime) stanowi absolutny klasyk gatunku z genialną kreacją aktorską Hugh Lauriego, który każdy fan seriali powinien nadrobić.

(dostępny w serwisach Netflix, Prime Video oraz SkyShowtime) stanowi absolutny klasyk gatunku z genialną kreacją aktorską Hugh Lauriego, który każdy fan seriali powinien nadrobić. "The Good Doctor" (dostępny w serwisie Netflix) jest amerykańską adaptacją południowokoreańskiego formatu o tej samej nazwie, opowiadającą historię młodego chirurga żyjącego w spektrum autyzmu.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Off Campus" wraca z 2. sezonem. Prime Video ogłosiło datę premiery nowych odcinków

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6