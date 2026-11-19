Zupełnie nowe oblicze Within Temptation! Posłuchaj utworu Through Fire & Ashes z udziałem S10

Holenderska formacja Within Temptation, na której czele stoi charyzmatyczna wokalistka Sharon Den Adel, przygotowuje się do wydania nowego studyjnego albumu. Do sieci trafił właśnie utwór tytułowy z nadchodzącego wydawnictwa – Through Fire & Ashes.

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We wspomnianej kompozycji muzycy Within Temptation połączyli siły z S10 (Stien Den Hollander), czyli jedną z najciekawszych postaci holenderskiej sceny alternatywnej.

–Widziałam występ S10 w Ziggo Dome w zeszłym roku i powaliła mnie swoją nieustraszoną indywidualnością, wrażliwością i siłą. Muzycznie podąża własną ścieżką – uwielbia eksperymentować i kieruje się instynktem, a nie oczekiwaniami innych ludzi –powiedziała Sharon Den Adel, cytowana w informacji prasowej.

Premiera nowej płyty Within Temptation planowana jest na wiosnę 2027 roku. Natomiast wokalistka grupy już teraz zapowiada muzyczną rewolucję na następcy Bleed Out z 2023.

–Uwielbiam ten nowy materiał i mam nadzieję, że nikt nie przeżyje szoku w złym tego słowa znaczeniu. Liczę, że ludzie zostaną powaleni na kolana w pozytywny sposób. Brzmienie na nowym albumie zmieni się całkowicie. Mówimy o różnicy wynoszącej 100 procent –powiedziała Sharon Den Adel w rozmowie z niemieckim Metal Hammerem. Wokalistka podkreśliła również, że w dobie wszechobecnej cyfryzacji zespół stawia na całkowity autentyzm.

–Nie chcemy używać żadnej sztucznej inteligencji. Podczas gdy wiele zespołów korzysta teraz z AI do pisania muzyki, my tego nie robimy. Chcemy nagrywać na "setkę”, ze wszystkimi niedoskonałościami i błędami. Ponieważ AI przejmuje dziś tak dużą część muzyki, moim zdaniem wysysa z niej duszę. Perfekcja tkwi w niedoskonałości, tak jak w nas, ludziach –zaznaczyła w wywiadzie dla czeskiej telewizji ÓČKO.

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