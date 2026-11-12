Klub 27 - klątwa, która wisi nad młodymi i sławnymi? /Eska ROCK

Napalm Death powraca do Polski!

Napalm Death to bez wątpienia ojcowie chrzestni muzyki ekstremalnej i absolutni pionierzy swojego gatunku. Zespół powstał na początku lat osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii i choć w obecnym składzie nie ma już żadnego z założycieli, ekipa wokalisty Barneya Greenwaya nieustannie udowadnia rewelacyjną formę koncertową. Brytyjczycy z powodzeniem łączą hardcore punk i death metal w niesamowicie intensywną i brutalną mieszankę.

Muzycy od lat znani są z ogromnej energii scenicznej oraz bardzo mocnego przekazu politycznego w swoich tekstach. Ich regularną dyskografię zamyka doskonale przyjęty album z 2020 roku, ale formacja stale pozostaje aktywna studyjnie, czego dowodem jest wydana w 2025 roku wspólna EPka nagrana z formacją The Melvins. Fani z południa Polski musieli czekać na powrót Brytyjczyków w swoje strony około 12 lat, dlatego to nadchodzące muzyczne spotkanie zapowiada się niezwykle intensywnie.

Kiedy i gdzie odbędzie się koncert Napalm Death w Polsce w 2026 roku?

Tegoroczna trasa koncertowa brytyjskiej legendy obejmie tym razem południe naszego kraju. Wydarzenie odbędzie się dokładnie 20 listopada 2026 r., a na miejsce tego wyjątkowego koncertu wybrano krakowski Hype Park. Muzycy przyjeżdżają do Polski w ramach doskonale znanej fanom trasy Campaign for Musical Destruction, która od lat gromadzi miłośników starej szkoły ciężkiego grania. Tego wieczoru krakowska publiczność zdecydowanie nie będzie miała chwili na oddech, ponieważ przed główną gwiazdą zaprezentuje się naprawdę potężny zestaw gości. Scenę rozgrzeją weterani death metalu z formacji Master, polski zespół Brat oraz fińska ekipa Goatburner.

DATA KONCERTU: 20 listopada 2026 r.

20 listopada 2026 r. MIASTO: Kraków

Kraków GDZIE: Hype Park

Hype Park SUPPORT: Master, Brat, Goatburner

Czasówka:

18:00 OTWARCIE DRZWI

18:40 GOATBURNER

19:30 BRAT

20:25 MASTER

21:30 NAPALM DEATH

Napalm Death w Krakowie 2026 - BILETY, CENA

Nie mamy dobrych wieści dla tych, którzy zwlekali z kupnem biletów. Wydarzenie jest już w pełni wyprzedane!

Galeria: Polskie zespoły rockowe wszech czasów. Ranking grup, które zmieniły historię rodzimego gitarowego grania