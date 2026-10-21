Ikony metalu wracają na jedyny koncert w Polsce w 2027. Napalm Death przyjadą z potężnym wsparciem

Ikony metalu wracają do Polski

Fani ekstremalnych brzmień mają powody do zadowolenia! Legendarna grupa Napalm Death ponownie odwiedzi nasz kraj, by zagrać jedyny koncert w ramach kultowej trasy "Campaign for Musical Destruction". Brytyjska formacja, która od połowy lat 80. przesuwa granice w muzyce metalowej, wystąpi 31 stycznia 2027 roku we wrocławskim klubie A2. Zespół dowodzony przez charyzmatycznego Barneya Greenwaya jest uznawany za niekwestionowanych pionierów grindcore’u. Ich twórczość, oparta na ogłuszającej intensywności i mocnym politycznym przekazie, do dziś stanowi punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków na całym świecie. To będzie wieczór pełen potężnej energii.

Gra w spectrum | Człowiek z Metalu Eska ROCK

Mocne wsparcie na scenie

Napalm Death nie przyjadą do Wrocławia sami. Na scenie towarzyszyć im będzie imponujący zestaw zespołów, który z pewnością rozgrzeje publiczność przed występem gwiazdy wieczoru. Każdy z nich reprezentuje inny odcień ekstremalnego grania, co zapowiada prawdziwą muzyczną ucztę. Jako pierwsi na liście supportów pojawiają się Amerykanie z Misery Index. Grupa z Baltimore od ćwierćwiecza serwuje bezkompromisową mieszankę death metalu i grindcore’u, która niczym walec przejeżdża przez uszy słuchaczy. Zespół zapowiedział niedawno następcę płyty „Complete Control” i podzielił się już pierwszym singlem zatytułowanym „Feral Future”.

Od maszyn po melodyjny crust

Prawdziwą gratką dla fanów industrialu będzie występ Author & Punisher. Stojący za projektem Tristan Shone do tworzenia swojej muzyki wykorzystuje maszyny, które sam zbudował. Jego twórczość to potężne połączenie industrialnych i dronowych dźwięków, z wycieczkami w inne muzyczne rejony. Na scenie pojawi się też meksykańska załoga Habak, która swój styl określa jako melodyjny crust. W ich muzyce słychać echa screamo i post metalu, a wszystko napędzane jest tekstami o trudach życia w kapitalistycznym świecie. Zespół ma na koncie występy na tak różnych scenach, jak festiwal Roadburn czy Ultra Chaos Piknik.

Doom i sludge z Berlina

Skład zamyka berlińskie trio Piece, które specjalizuje się w ciężkich, doomowych i sludge’owych riffach. Zespół ma już na koncie trasy u boku takich tuzów jak Crowbar czy właśnie Napalm Death, a także występ na Desertfeście. W zeszłym roku ukazał się ich drugi album, „Rambler’s Axe”. Koncert Napalm Death z udziałem Misery Index, Author & Punisher, Habak oraz Piece odbędzie się 31 stycznia 2027 roku we wrocławskim klubie A2. Bilety na to wydarzenie są już dostępne na stronie winiarybookings.pl.