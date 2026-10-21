Ikony metalu wracają na jedyny koncert w Polsce w 2027. Napalm Death przyjadą z potężnym wsparciem

Ikony metalu wracają do Polski
Fani ekstremalnych brzmień mają powody do zadowolenia! Legendarna grupa Napalm Death ponownie odwiedzi nasz kraj, by zagrać jedyny koncert w ramach kultowej trasy "Campaign for Musical Destruction". Brytyjska formacja, która od połowy lat 80. przesuwa granice w muzyce metalowej, wystąpi 31 stycznia 2027 roku we wrocławskim klubie A2. Zespół dowodzony przez charyzmatycznego Barneya Greenwaya jest uznawany za niekwestionowanych pionierów grindcore’u. Ich twórczość, oparta na ogłuszającej intensywności i mocnym politycznym przekazie, do dziś stanowi punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków na całym świecie. To będzie wieczór pełen potężnej energii.
Mocne wsparcie na scenie
Napalm Death nie przyjadą do Wrocławia sami. Na scenie towarzyszyć im będzie imponujący zestaw zespołów, który z pewnością rozgrzeje publiczność przed występem gwiazdy wieczoru. Każdy z nich reprezentuje inny odcień ekstremalnego grania, co zapowiada prawdziwą muzyczną ucztę. Jako pierwsi na liście supportów pojawiają się Amerykanie z Misery Index. Grupa z Baltimore od ćwierćwiecza serwuje bezkompromisową mieszankę death metalu i grindcore’u, która niczym walec przejeżdża przez uszy słuchaczy. Zespół zapowiedział niedawno następcę płyty „Complete Control” i podzielił się już pierwszym singlem zatytułowanym „Feral Future”.
Od maszyn po melodyjny crust
Prawdziwą gratką dla fanów industrialu będzie występ Author & Punisher. Stojący za projektem Tristan Shone do tworzenia swojej muzyki wykorzystuje maszyny, które sam zbudował. Jego twórczość to potężne połączenie industrialnych i dronowych dźwięków, z wycieczkami w inne muzyczne rejony. Na scenie pojawi się też meksykańska załoga Habak, która swój styl określa jako melodyjny crust. W ich muzyce słychać echa screamo i post metalu, a wszystko napędzane jest tekstami o trudach życia w kapitalistycznym świecie. Zespół ma na koncie występy na tak różnych scenach, jak festiwal Roadburn czy Ultra Chaos Piknik.
Doom i sludge z Berlina
Skład zamyka berlińskie trio Piece, które specjalizuje się w ciężkich, doomowych i sludge’owych riffach. Zespół ma już na koncie trasy u boku takich tuzów jak Crowbar czy właśnie Napalm Death, a także występ na Desertfeście. W zeszłym roku ukazał się ich drugi album, „Rambler’s Axe”. Koncert Napalm Death z udziałem Misery Index, Author & Punisher, Habak oraz Piece odbędzie się 31 stycznia 2027 roku we wrocławskim klubie A2. Bilety na to wydarzenie są już dostępne na stronie winiarybookings.pl.