Sting zagra aż cztery koncerty w Polsce w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Sting nie ma zamiaru zwalniać tempa. Co prawda fani i fanki artysty już od aż pięciu lat czekają na jego nowy studyjny album - jego dyskografię wciąż zamyka wydany w 2021 roku projekt The Bridge - to nie mają na co narzekać, jeśli chodzi o jego aktywność koncertową.

Muzyk występuje niemal bez przerwy już od około pięciu lat. Początkowo koncertował on w ramach serii występów "My Songs", z którą aż pięć razy zawitał do Polski: dwukrotnie do Krakowa, do Warszawy, Gdańska oraz Łodzi.

W 2024 roku Sting ogłosił kolejne tournée, tym razem pod szyldem "Sting 3.0.". Zostało ono pomyślane jako projekt, na którym przedstawiane są największe przeboje artysty, jednak w zaskakujących, zmienionych aranżacjach. Muzykowi towarzyszy w jego ramach dwóch współpracowników: Dominic Miller na gitarze oraz Chris Maas za perkusją.

Jak pachnie Sting | How we met w Kolumnie Zygmunta

Sting wraca do Polski na aż cztery koncerty.

Już wiadomo, że trasa będzie kontynuowana także w przyszłym roku - i po raz kolejny nie ominie Polski. Tym razem jednak Sting zaplanował dłuższą wizytę w naszym kraju, gdyż ogłosił aż cztery koncerty!

Te odbędą się dokładnie:

6 czerwca 2027 – Gliwice, PreZero Arena

7 czerwca 2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA

9 czerwca 2027 – Kraków, TAURON Arena

10 czerwca 2027 – Łódź, Atlas Arena

Oznacza to, że liczba występów Stinga w Polsce zbliża się powoli do trzydziestu!

BILETY na koncerty Stinga w Polsce w 2027 roku

Jak wygląda harmonogram sprzedaży na nadchodzące koncerty artysty nad Wisłą? Poniżej dokładna rozpiska:

20 października (wtorek) o 10:00 - Przedsprzedaż FAN CLUB;

21 października (środa) o 9:00 - Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Mastercard Pekao;

22 października (czwartek) o 10:00 - Pula w Ticketmaster;

23 października (piątek) o 10:00 - Otwarta, powszechna sprzedaż.

Oto najlepsze albumy w dorobku Stinga: