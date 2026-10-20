Sting zagra aż cztery koncerty w Polsce w 2027 roku! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-10-20 10:42

Sting to artysta, który zdecydowanie nie lubi marnować czasu. Artysta co prawda od jakiegoś czasu nie wydaje nowej muzyki, od lat jednak niezwykle aktywnie koncertuje. Nie zmieni się to także w przyszłym roku, kiedy to muzyk będzie kontynuował serię występów pod szyldem "Sting 3.0.". Ta ponownie zawita do Polski - i to na aż cztery koncerty! Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Sting śpiewa do mikrofonu i gra na gitarze basowej podczas koncertu. O występach w Polsce przeczytasz na EskaRock.
Autor: Martin Kierszenbaum/ Materiały prasowe

Sting nie ma zamiaru zwalniać tempa. Co prawda fani i fanki artysty już od aż pięciu lat czekają na jego nowy studyjny album - jego dyskografię wciąż zamyka wydany w 2021 roku projekt The Bridge - to nie mają na co narzekać, jeśli chodzi o jego aktywność koncertową.

Muzyk występuje niemal bez przerwy już od około pięciu lat. Początkowo koncertował on w ramach serii występów "My Songs", z którą aż pięć razy zawitał do Polski: dwukrotnie do Krakowa, do Warszawy, Gdańska oraz Łodzi.

W 2024 roku Sting ogłosił kolejne tournée, tym razem pod szyldem "Sting 3.0.". Zostało ono pomyślane jako projekt, na którym przedstawiane są największe przeboje artysty, jednak w zaskakujących, zmienionych aranżacjach. Muzykowi towarzyszy w jego ramach dwóch współpracowników: Dominic Miller na gitarze oraz Chris Maas za perkusją.

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Sting wraca do Polski na aż cztery koncerty.

Już wiadomo, że trasa będzie kontynuowana także w przyszłym roku - i po raz kolejny nie ominie Polski. Tym razem jednak Sting zaplanował dłuższą wizytę w naszym kraju, gdyż ogłosił aż cztery koncerty!

Te odbędą się dokładnie:

  • 6 czerwca 2027 – Gliwice, PreZero Arena
  • 7 czerwca 2027 – Gdańsk/Sopot, ERGO ARENA
  • 9 czerwca 2027 – Kraków, TAURON Arena
  • 10 czerwca 2027 – Łódź, Atlas Arena

Oznacza to, że liczba występów Stinga w Polsce zbliża się powoli do trzydziestu!

BILETY na koncerty Stinga w Polsce w 2027 roku

Jak wygląda harmonogram sprzedaży na nadchodzące koncerty artysty nad Wisłą? Poniżej dokładna rozpiska:

  • 20 października (wtorek) o 10:00 - Przedsprzedaż FAN CLUB;
  • 21 października (środa) o 9:00 - Przedsprzedaż dla posiadaczy kart Mastercard Pekao;
  • 22 października (czwartek) o 10:00 - Pula w Ticketmaster;
  • 23 października (piątek) o 10:00 - Otwarta, powszechna sprzedaż.

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