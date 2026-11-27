Nie jest wcale tak łatwo wskazać moment, który można uznać za narodziny tego, co dziś znamy pod nazwą "heavy metal".

Dość powszechnie przyjęło się, że pionierem heavy metalu jest zespół Black Sabbath. Formacja powstała w 1968 roku i już rok później wydała dwa albumy, które mocno wpłynęły i ukształtowały świat muzyki. Zarówno w Black Sabbath, jak i Paranoid słychać było nowe, zaskakujące, mroczne i ciężkie brzmienie, oparte na obniżonym strojeniu gitary i mocnych riffach.

Nie brak takich, którzy za "ojców chrzestnych heavy metalu" uważają zespół Cream - tak sądzi chociażby należący do jego składu Eric Clapton. Wielu i wiele zaś z pewnością powie, że heavy metal mógł się narodzić tylko i wyłącznie dzięki The Beatles i awangardowemu brzmieniu "Białego Albumu", na którym pojawił się głośny utwór Helter Skelter.

Ian Gillan postanowił wskazać najważniejszy hardrockowy zespół w historii. "Bez nich nie byłoby heavy metalu"

To oni wynaleźli heavy metal?

Teraz swoje zdanie w tym temacie postanowił wyrazić John 5. Gitarzysta, grający obecnie w składzie Mötley Crüe, a znany chociażby ze współpracy z Marilynem Mansonem, udzielił wywiadu na czerwonym dywanie podczas tegorocznej ceremonii Rock & Roll Hall of Fame.

Jak dobrze wiemy, w tym roku w gronie wyróżnionych znalazła się formacja Iron Maiden. To właśnie o to, jakie znaczenie ma dla niego muzyka "Żelaznej Dziewicy" zapytany został John 5. Muzyk bez ogródek stwierdził, że w jego opinii za sprawą brytyjskiej formacji w muzyce zmieniło się dosłownie wszystko. Dodał, że uważa, że to właśnie Iron Maiden wynaleźli brzmienie heavy metalu, a tego, jak duży wpływ mają na historię muzyki najlepiej dowodzi fakt, w jakim miejscu są obecnie.

Przypominamy, że Iron Maiden przez cały ten i ubiegły rok świętowali na trasie koncertowej swoje pięćdziesięciolecie. Choć grupa miała sobie zrobić w 2027 roku przerwę od występowania, to już wiadomo, że zagra kilka pokazów w nadchodzących miesiącach.

Jeśli chodzi o Iron Maiden – cóż, uważam, że oni zmienili wszystko w muzyce. Choćby te zharmonizowane partie gitar i cała reszta... Moim zdaniem to właśnie oni byli twórcami tego niesamowitego, prawdziwie ciężkiego heavy metalu - mówił John 5.

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