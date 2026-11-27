Roger Glover i Judas Priest. Basista Deep Purple wyprodukował kiedyś album dla tej brytyjskiej formacji

W połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku zespół Judas Priest miał już na koncie dwa albumy – Rocka Rolla (1974) i Sad Wings of Destiny (1976). Wciąż jednak grupa borykała się z problemami finansowymi. Nie mogła też liczyć na wsparcie ze strony dużej wytwórni. Przełom nastąpił w 1977, kiedy to muzycy podpisali kontrakt z gigantem fonograficznym CBS Records. Jego przedstawiciele postawili jednak Judasom konkretny warunek: nad brzmieniem nowej płyty musi czuwać doświadczony, rozpoznawalny producent.

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Wybór padł ostatecznie na Rogera Glovera. Basista, po zawieszeniu działalności przez Deep Purple, zajął się w pełni rozwijaniem kariery producenckiej i w swoim CV miał już takie nazwy, jak m.in. Nazareth czy Elf. –Pamiętam, jak zadzwonił do mnie ich menedżment i zapytał, czy bym ich wyprodukował. Tak naprawdę nigdy wcześniej o nich nie słyszałem, choć wiedziałem, że gdzieś tam działają –powiedział w wywiadzie dla The Quietus.

–Szansę pracy z nim uznaliśmy za prawdziwy przywilej –wspominał natomiast wokalista Rob Halford w swojej autobiografii Wyznanie. Pierwsze próby odbyły się w Pinewood Studios w Londynie. –W pomieszczeniu nie panowała przyjemna atmosfera. Wyglądało na to, że mnie nie chcą –przyznał po latach Glover. –To nie wina Rogera. Nic nie zawalił, po prostu po pracy z Typically Tropical przy “Sad Wings of Destiny” czuliśmy, że lepiej niż ktokolwiek inny potrafimy uchwycić brzmienie naszego zespołu –dodał frontman Judas Priest.

Sześć dni

Członkowie grupy podziękowali mu więc za współpracę i postanowili sami działać przy Sin After Sin. Niestety, praca nie posuwała się do przodu. Po kilku tygodniach gitarzysta Glenn Tipton zadzwonił do Rogera Glovera z prośbą o pomoc. Basista nie chował urazy i zdecydował się ponownie przejąć stery.

W międzyczasie zespół musiał znaleźć nowego perkusistę, gdyż ze składu odszedł Alan Moore. Jego następcą został Simon Philips, muzyk sesyjny, którego zresztą doskonale znał basista. Kiedy Glover zjawił się w studiu Ramport, należącym do grupy The Who, zapoznał się z materiałem, który został stworzony przez ekipę Judas Priest z myślą o następcy Sad Wings of Destiny.

Powiedziałem: "Kasujemy to i zaczynamy od zera". Mieliśmy na to tylko sześć dni, ale pracowali bardzo ciężko, więc ostatecznie było to dobre doświadczenie –dodał.

Na albumie Sin After Sin znalazło się osiem utworów, w tym cover Diamonds and Rust z repertuaru Joan Baez. Muzycy sięgnęli po ten utwór już w trakcie sesji do poprzedniego wydawnictwa. Ostatecznie się na nim nie znalazł. Producent jednak przekonał muzyków, żeby do całości wrócić i przyspieszyć tempo. Dzięki temu udało się nadać tej kompozycji bardziej drapieżny charakter. Ich wersja Diamonds and Rust stała się przebojem i była chętnie grana na koncertach. Z ostatecznego kształtu płyty bardzo zadowolona była także wytwórnia. –Prezentacja “Sin After Sin” przed ważniakami z CBS mogła okazać się katastrofą. Z niewiadomych powodów Roger Glover postanowił ustawić głośność na maksa, więc w naszych nowych szefów uderzyła ściana dźwięku. [...] Byłem przekonany, że goście z CBS będą przerażeni, ale na koniec pogratulowali nam i powiedzieli, że to świetna płyta. Widocznie oczekiwali głośnego, dynamicznego, heavymetalowego ataku i dokładnie to od nas dostali –wspominał Halford w Wyznaniu.

Bardziej powściągliwy

Sin After Sin ukazał się na rynku 8 kwietnia 1977. Album dotarł do 23. miejsca na brytyjskiej liście sprzedaży, co było najlepszym wynikiem w dotychczasowej historii JP. –Słuchając tego, czym Judas Priest stało się kilka lat później, "Sin After Sin" jest albumem znacznie bardziej powściągliwym, o wiele bardziej studyjnym brzmieniem, a nie po prostu zalanym pogłosem z wielkimi riffami i tym podobnymi rzeczami. Judas Priest ewoluowali w tamtym czasie. Może powinienem był bardziej podchwycić ich wizję, ale nie mieliśmy czasu się nad tym zastanawiać. Musieliśmy to po prostu zrobić –podsumował Glover na łamach Goldmine.

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