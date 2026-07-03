Roger Glover (Deep Purple) wspomina powstanie Smoke on the Water. "Ian Gillan uznał, że to brzmi jak piosenka o narkotykach"

To bez dwóch zdań jeden z najważniejszych utworów w historii rocka. Na szóstym studyjnym albumie Deep Purple, czyli Machine Head z 1972 roku, znalazł się Smoke on the Water, który został okraszony niezwykle charakterystycznym riffem gitarowym. Numer stał się hymnem pokoleń, ale jego powstanie to zasługa czystego przypadku.

Deep Purple | Wywiad ESKA ROCK

Był grudzień 1971. Muzycy Deep Purple przyjechali do szwajcarskiego Montreux nad Jeziorem Genewskim, aby nagrać kolejną płytę. Plan był dość prosty: wynająć mobilne studio nagraniowe od zespołu The Rolling Stones i zarejestrować materiał w kompleksie tamtejszego kasyna.

Kwintet miał się zainstalować w sali koncertowej Montreux Casino tuż po występie Franka Zappy i jego zespołu The Mothers of Invention. Do tego nie doszło, gdyż w trakcie wspomnianego wydarzenia jeden z fanów... wystrzelił race w kierunku sufitu wykonanego z mat bambusowych. Pojawił się ogień, który sprawił, że kasyno zostało doszczętnie zniszczone. Dym rozprzestrzenił się nad taflą Jeziora Genewskiego, a ten obrazek zainspirował basistę Rogera Glovera, który obudził się rano ze słowami, które przeszły do historii: "Smoke on the water", czyli dym na wodzie.

To było w takim półśnie, półświadomości. Podobno powiedziałem te słowa na głos do pustego pokoju. Potem się obudziłem i pomyślałem: "Właśnie coś powiedziałem... pamiętałem te słowa: "Smoke on the Water". Co to jest?". Nie wiedzieliśmy, czy to zadziała. Kiedy powiedziałem o tym Ianowi [Gillanowi, wokaliście Deep Purple - przyp. red.] uznał, że to brzmi jak piosenka o narkotykach. Nic z tym nie robiliśmy, dopóki nie zabrakło nam jednej piosenki na album – powiedział Roger Glover w wywiadzie dla Eski Rock.

Smoke on the Water to jedyny utwór z Machine Head, który nie został w całości nagrany w Grand Hotelu. Warstwa instrumentalna z wybijającym się, ikonicznym riffem autorstwa Ritchiego Blackmore'a powstała w trakcie nieudanej sesji w lokalnym teatrze zwanym The Pavilion. Tekst do całości został napisany później, głównie przez Iana Gillana.

– Postanowiliśmy opisać to, co nam się przydarzyło, bo była to seria katastrof. Kasyno spłonęło, nie mieliśmy, gdzie grać, nie mieliśmy, gdzie nagrywać – dodał Glover w rozmowie z Michałem Cieślikiem. Ostatecznie muzycy znaleźli schronienie w Grand Hotelu, który znajdował się na obrzeżach miasta. W sezonie zimowym był on całkowicie zamknięty dla gości. W tym właśnie miejscu powstał Machine Head. – Patrząc dziś wstecz, widzę, że to nas scementowało. To uświadomiło nam, że musimy działać, nie zastanawiając się. Wszystko działo się bardzo szybko, a moim zdaniem, ta energia i spontaniczność znalazły odzwierciedlenie w muzyce. Była w tym spontaniczność, w graniu czy pisaniu piosenek. Ale wtedy, nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy – wyjaśnił basista Deep Purple.

Szósty album grupy ukazał się 25 marca 1972. Natomiast Smoke on the Water został wydany na singlu dopiero w maju 1973 (jako czwarty numer, po Never Before, Lazy i Highway Star). Członkowie Deep Purple nie spodziewali się, że ta kompozycja stanie się aż takim hitem. – Odrzuciliśmy "Smoke on the Water", ale świat zdecydował inaczej – podsumował Roger Glover we wspomnianym wywiadzie.

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