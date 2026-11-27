Mick Jagger zdradził sekret słynnego utworu The Rolling Stones. "Keith Richards zagrał dokładnie to, co wymyśliłem"

Brown Sugar to jeden z najsłynniejszych i najbardziej rozpoznawalnych utworów w bogatej dyskografii formacji The Rolling Stones. Przypomnijmy, że ukazał się on na singlu w kwietniu 1971 roku. Kompozycja znalazłą się na kultowym albumie Sticky Fingers. Dla wielu osób riff gitarowy zagrany przez Keitha Richardsa uchodzi za wzorzec klasycznego rock’n’rolla.

Wokalista Mick Jagger – w najnowszym wywiadzie – przypomniał o kulisach powstania tego klasyka. Okazuje się, że kultowy riff wymyślił właśnie on.

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Osobiście zawsze liczę na to, że Keith wymyśli lepszą zagrywkę niż ta, na którą wpadłem ja. Albo po prostu zagra dokładnie to, co przygotowałem. Na przykład w "Brown Sugar" zagrał dokładnie to, co ja wymyśliłem, gdy pisałem ten numer –zdradził Jagger w rozmowie z amerykańskim youtuberem Rickiem Beato, którego kanał subskrybuje prawie 6 mln osób.

To koniec tras koncertowych The Rolling Stones? Była żona gitarzysty nie ma wątpliwości

W 2024 muzycy The Rolling Stones koncertowali w Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku były plany związane z europejską trasę. Ale ta ostatecznie nie doszła do skutku. Fani mieli nadzieję, że Stonesi wrócą na scenę w 2026. Tak się nie stało. Jak informował dziennik The Sun, opierając się na informacjach od "amerykańskiego krytyka muzycznego", decyzja o odwołaniu planów zapadła z inicjatywy gitarzysty Keitha Richardsa. Muzyk miał przyznać, że podróżowanie uniemożliwia mu jego obecny stan zdrowia.

Pytanie o przyszłość koncertową The Rolling Stones spędza sen z powiek fanom grupy na całym świecie. Teraz w tym temacie głos zabrała Jo Wood, była żona gitarzysty Ronniego Wooda, z którym była związana w latach 1985–2009.

W rozmowie z dziennikiem The Sun nie pozostawiła złudzeń co do swoich przewidywań. – Nie potrafię sobie tego teraz wyobrazić. Wiem, że Keith naprawdę nie chce ruszać w trasę, więc musiałby zostać do tego mocno przyciśnięty – powiedziała. Zaznaczyła również, że jakikolwiek występ bez gitarzysty nie wchodzi zupełnie w grę.

Oto ciekawostki o albumie Sticky Fingers od The Rolling Stones: