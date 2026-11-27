"Każdy dzień jest błogosławieństwem". Paul Rodgers o walce o zdrowie po serii udarów

Paul Rodgers to wokalista, który przeszedł do historii muzyki rockowej za sprawą występów w formacji Free, znanej z kompozycji All Right Now. Później Rodgers założył kapelę Bad Company, a w XXI wieku, przez jakiś czas, grał także z muzykami Queen.

W ostatnich latach legendarny wokalista zmaga się z problemami zdrowotnymi. Przypomnijmy, że w 2023 – w wywiadzie dla CBS Mornings – artysta poinformował, że doznał dwóch rozległych udarów (w 2016 i 2019) oraz aż jedenastu mniejszych.

Mimo ogromnych trudności, Rodgers w 2023 wypuścił w świat solowy album Midnight Rose. W najnowszym rozmowie, z Eddiem Trunkiem na antenie radia Sirius XM, opowiedział szerzej o swojej obecnej kondycji.

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Co najistotniejsze: Rodgers uspokoił wszystkich fanów, że czuje się naprawdę dobrze.

Moje życie kręci się teraz wokół ćwiczeń. Dużo spaceruję, trochę podnoszę ciężary, sporo medytuję i robię tego typu rzeczy. Nie biorę żadnych leków, więc to duży plus –powiedział wokalista.

Artysta dodał ponadto, że w tym momencie nie ciągnie go do śpiewania, ponieważ skupia się na dbaniu o zdrowie. –Każdy dzień jest błogosławieństwem –podsumował.

Przypomnijmy, że przez wspomniane problemy Rodgers nie wziął udziału w ceremonii wprowadzenia Bad Company do Rock and Roll Hall of Fame w 2025.

Paul Rodgers o występowaniu z muzykami Queen na scenie

W latach 2004-2009 Rodgers występował na scenie z muzykami Queen. Pod wspomnianym szyldem Queen + Paul Rodgers powstała nawet płyta z premierowym materiałem, The Cosmos Rocks (2008).

– To była świetna zabawa i wyzwanie. To było jak nauka nowego języka, bo musiałem nauczyć się tak wielu piosenek w bardzo krótkim czasie i nie sądzę, żebym kiedykolwiek nauczył się ich porządnie. Ale to już inna historia. [...] Nie koncertowali od dawna. Zagrali pojedyncze koncerty. To byli wspaniali ludzie, ale nie koncertowali razem. W końcu ruszyli w trasę, wraz ze mną. Niby miało to być tylko kilka koncertów w Europie dla zabawy, ale przerodziło się to w cztery lata – powiedział w rozmowie z amerykańskim magazynem Rolling Stone.

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