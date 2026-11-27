We wtorek 17 listopada miało miejsce jedno z najbardziej wyczekiwanych koncertowych wydarzeń tego roku. W krakowskiej TAURON Arenie w ramach swojej tegorocznej trasy koncertowej po Europie zagrała formacja Korn. Zespół powrócił nad Wisłę dwa lata po poprzednim pokazie w katowickim Spodku.

Występ, choć krótki, jak na standardy niektórych grup, gdyż trwał około półtorej godziny, spotkał się z entuzjastycznymi reakcjami obecnej na miejscu publiczności - która wypełniła TAURON Arenę po brzegi.

Tymczasem w oczekiwaniu na wieści odnośnie nowej muzyki Korna - lub chociaż kolejnego koncertu w Polsce - okazało się, że do naszego kraju, niespełna tydzień po wizycie w Krakowie, powrócił jeden z muzyków formacji!

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Brian "Head" Welch zawitał do Wrocławia!

W piątek 27 listopada z samego rana w mediach społecznościowych zaczęło pojawiać się całkiem sporo zdjęć z wizyty Briana "Heada" Welcha we Wrocławiu!

Okazuje się, że w tamtejszym Domu Wro, czyli stosunkowo nowym centrum kultury, działalności społecznej i misyjnej, zorganizowane zostało spotkanie z gitarzystą Korna! Za jego organizację odpowiedzialna była niezależna agencja koncertowa Uprising & Forgiving.

Powodem spotkania nie był jednak regularny występ muzyka, a kameralne spotkanie z nim, którego celem była rozmowa i dyskusja o doświadczeniach życiowych i wierze Welcha. Udział w niej wzięli głównie przedstawiciele lokalnej społeczności, ale także członkowie zespołów My Own Abyss oraz Demeted czy Darek Malejonek, który podzielił się na swoich socialach zdjęciem z Welchem. Co ciekawe, wydarzenie nie było szeroko promowane w mediach, a fakt, iż gitarzysta pojawił się we Wrocławiu było zaskoczeniem nawet dla grona polskich fanów i fanek Korna.

Interesujący jest także fakt, że Brian "Head" Welch ufundował salę prób dla młodych muzyków w Dom Wro. Miejsce zlokalizowane jest przy ul. Legnickiej 42.

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