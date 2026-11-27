Oto najlepsze utwory Led Zeppelin według użytkowników Rate Your Music. Sprawdź TOP10

Brytyjska formacja Led Zeppelin nie tylko zdefiniowała brzmienie hard rocka lat 70., ale stworzyła podwaliny pod inne gatunki. Choć od rozwiązania grupy, którą tworzyli wokalista Robert Plant, gitarzysta Jimmy Page, basista John Paul Jones oraz perkusista John Bonham, minęły już ponad cztery dekady, dorobek Zeppelinów wciąż jest żywy. I ekscytuje kolejne pokolenia.

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Zespół pozostawił po sobie legendarne płyty, których wstyd nie znać. Kwartet łącznie wypuścił osiem studyjnych albumów, a po rozwiązaniu działalności, w 1982 roku, na rynku ukazało się jeszcze kompilacyjne wydawnictwo zatytułowane Coda, na którym znalazły się utwory odrzucone i wykonania koncertowe.

Dorobek LZ poddawany jest nieustannie analizom. To wywołuje, rzecz jasna, gorące dyskusje wśród fanów. Zespół przeszedł do historii, a na swoim koncie ma sporo utworów, które są znane przez wszystkich fanów muzyki rockowej. A która z kompozycji Zeppelinów zasługuje na miano tej "najlepszej"?

Z pomocą przyszli użytkownicy Rate Your Music, platformy, na której fani muzyki stworzyli najbardziej szczegółowe archiwum ocen na świecie. Przypomnijmy, że na tej stronie można oceniać albumy i utwory w skali 0,5-5. Zawartość RYM to prawdziwa kopalnia wiedzy dla każdego melomana. Czas więc sprawdzić, jak ta społeczność tej platformy oceniła poszczególne utwory Jimmy'ego Page'a i spółki.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki wspomnianego zestawienia, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

20. The Rover (1975)

19. Trampled Under Foot (1975)

18. In My Time of Dying (1975)

17. Ramble On (1969)

16. Good Times Bad Times (1969)

15. Heartbreaker (1969)

14. Over the Hills and Far Away (1973)

13. Ten Years Gone (1975)

12. The Rain Song (1973)

11. Black Dog (1971)

A jakie kompozycje Led Zeppelin znalazły się w TOP10? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy ciekawostki o debiutanckim albumie Led Zeppelin: